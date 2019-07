Lollapalooza 2019: Cómo ver por streaming en Estados Unidos

Si no has podido viajar al Lollapalooza 2019, ya tienes un nuevo aliado: la transmisión en línea.

El festival, que se realizará entre el 1 y el 4 de agosto en el Grant Park de Chicago, podrá verse por YouTube, según una publicación en el blog oficial de la plataforma.

Presentaciones de artistas como Twenty One Pilots, The Revivalists, Janelle Monae, Rüfüs Du Sol, entre otros, estarán disponibles a través de la transmisión en vivo dentro de la aplicación de YouTube Music, dijo la empresa mediante un comunicado del 31 de julio.

El festival fue concebido en 1991 por Perry Farrell, vocalista de de Jane's Addiction, y se realizó anualmente hasta 1997. Luego comenzó otra etapa en 2003, convirtiéndose en un evento internacional, que representa diferentes estilos de música.

Lollapalooza comienza este jueves 1 de agosto, con las actuaciones de Ariana Grande, Childish Gambino y The Strokes. También se presentarán artistas latinos como J Balvin, Rosalía, la agrupación 123 Andrés, Sonia De Los Santos, Malu Trevejo y Omar Apollo.

Lo primero es sintonizar el canal de YouTube de Lollapalooza o visitar la aplicación YouTube Music, donde según la empresa estarán disponibles más de 100 presentaciones.

Si te suscribes al canal de YouTube de Lollapalooza se te enviarán alertas para que no te pierdas algún concierto en específico. Asimismo, en la cuenta @youtubemusic, en Instagram y Twitter, los fans podrán ver el "detrás de escena" durante todo el fin de semana.

