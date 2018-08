El nuevo dock de Logitech es el sueño de todo usuario de iPhone X

Agrandar Imagen Logitech

El fabricante de accesorios tecnológicos Logitech anunció su nueva base de carga para el iPhone 8 y iPhone X.

La base Logitech Powered está hecha para funcionar con carga inalámbrica con los dos teléfonos más recientes de Apple. Al utilizar el estándar Qi, la base Powered es compatible con el iPhone X y iPhone 8, pero también con los Galaxy S9, S8 y S7 de Samsung.

La nueva base te permite colocar tu iPhone 8, iPhone 8 Plus o iPhone X en modo vertical u horizontal, seguir usándolo y hasta seguir viendo su pantalla gracias a que el celular se recuesta un poco inclinado, no totalmente acostado. Esta inclinación también te permite desbloquearlo fácilmente usando Face ID.

Según Logitech, puedes comprar uno o varios soportes Powered para ponerlos por la casa y seguir viendo una receta en la cocina, leer en el cuarto o ver tus notificaciones en la oficina, aunque con un precio de US$69 por unidad, no será muy económico comprar este cargador para tenerlo por toda la casa.

La base Powered puede cargar teléfonos con fundas o carcasas de hasta 3mm de grosor (incluyendo las oficiales de Apple), pero no podrás cargar aquellas que tengan accesorios de metal. Al cargar un iPhone se utilizan 7.5W y al cargar cualquier otro teléfono se utilizan 5W.

Logitech ya comenzó la preventa de la base de carga, pero aún no ofrece una fecha para comenzar el envío de unidades. Si quieres comprarla, pero tienes miedo de que los nuevos celulares de Apple no sean compatibles, quédate tranquilo pues el iPhone X Plus, el modelo más grande de los tres nuevos celulares, se rumora con dimensiones del 8 Plus.