El teclado G915 TKL y el mouse G604 de Logitech son perfectos para juegos

Jugar videojuegos en PC no es tarea fácil. Es más complicado que usar una PlayStation o Xbox, con las que solo compras tu control y ya. En la PC debes de saber elegir tu teclado y ratón, porque serán tus armas de batalla mientras juegas tus títulos favoritos.

Logitech, una marca de periféricos que ya ni necesita presentación, tiene uno de los mejores combos (ratón y teclado) que más me han gustado para jugar en PC. Pero no solo jugar, sino también para trabajar en lo que hago todo el día: escribir y navegar en Internet.

Durante las últimas dos semanas he estado probando el teclado G915 TKL y el mouse G604 de Logitech y me han conquistado. Escribir en el teclado Magic Keyboard de Apple o en un teclado mecánico que compré hace apenas unos meses ya no es lo mismo porque solo quiero usar los periféricos de Logitech. Y si estos dos productos de Logitech me han ganado en el uso cotidiano, mejor ni les cuento cuando se trata de jugar.

G915 TKL: Características importantes

Dimensiones: 368x150x22mm

Peso: 810g

Incluye cable microUSB de 1.8m

Batería de 40 horas (con el brillo al 100 por ciento)

Conectividad Bluetooth o por cable

Botones dedicados a multimedia

Rueda para control de volumen

Compatibilidad con Windows 7 o más reciente; macOS 10.11 o más reciente

Compatible con la aplicación Logitech G Hub

Teclas totalmente retroiluminadas (RGB)

Soporte de tecnología Logitech Lightspeed

Precio: 3,459 pesos / Desde US$229

G604: Características importantes

Peso: 135 gramos (incluyendo la batería AA)

Dimensiones: 130x80x45mm

Sensor: Hero 25K

Resolución: 100-25,600 DPI

Velocidad Lightspeed: 1ms

Velocidad Bluetooth: Entre 7.5ms y 11.25ms

Bluetooth (con receptor conectado a la computadora)

Compatibilidad con Windows 7 o más reciente; macOS 10.11 o más reciente

Compatible con la aplicación Logitech G Hub

Precio: 1,749 pesos / US$68

El teclado es tan robusto como útil

No soy muy fanático de los teclados enormes. Solía tener el teclado completo de Apple (que incluye el apartado numérico en la derecha) pero lo dejé de usar porque me parece innecesariamente grande y, al menos yo, casi nunca usaba todas esas teclas del lado derecho.

El G915 de Logitech tiene un tamaño también bastante grande, a pesar de no tener un pad numérico a la derecha. Pero a pesar de las dimensiones (es de poco más de 36 centímetros de largo), en el uso cotidiano no lo siento grande. El G915 se siente bien distribuido y cada apartado, desde la zona de las teclas, hasta los botones superiores de multimedia o la ruedita de volumen, tienen un buen espacio. Quizá lo único que echo de menos es la tecla de la letra Ñ (esta unidad tiene el teclado en inglés aunque la versión para América Latina sí tiene dicha tecla) y una tecla Enter más grande.

Me gusta el diseño del teclado, que en esta unidad de prueba lo recibí en color gris oscuro, aunque también hay una versión en color blanco. Desde el primer momento en que lo sacas de la caja sabrás que se trata de un producto premium, con una excelente construcción. El teclado se siente rígido, bien construido y muy resistente (sobre todo porque inevitablemente en alguna ocasión de enojo vas a sacar tu furia en él).

Las teclas, viendo el teclado desde arriba, pareciera como si estuvieran flotando sobre la base de aluminio. Debajo de cada tecla encontramos una membrana mecánica que me sorprendió por lo silenciosa que es, a pesar de ser un teclado mecánico. El viaje entre tecla y tecla (también conocido como tiempo de recorrido) no es muy alto, pues es de apenas 2.7mm, otro aspecto que me gustó y que lo hizo muy cómodo para escribir y para jugar.

La batería en modo Bluetooth me duró bastante tiempo como para no preocuparme en varios días por conectarlo. En el modo Lightspeed, que promete una respuesta de 1ms, el teclado se siente bastante rápido y responden de forma casi inmediata al apretar una tecla. La respuesta en Lightspeed es sorprendente, sobre todo si no quieres dejar los teclados de cable por el miedo a perder el tecleo inmediato de los teclados con cable.

Hablando de la distribución de teclas y botones, el G915 tiene en la parte superior una hilera de botones de silicona para encender diferentes aspectos como activar o desactivar la conexión Bluetooth; activar los macros o modificar el brillo y color de las teclas. En la parte alta del teclado está el indicador de encendido de Lightspeed y las luces de las mayúsculas, y a un lado encontramos otro grupo de botones para la multimedia. Y en la esquina superior derecha está una de mis partes favoritas: una ruedita para subir o bajar el volumen.

Y hasta ahora todo ha sido maravillas del teclado, pero es que el producto se lo merece. Quizá lo único que cambiaría es el puerto de conexión que es microUSB —ojalá en una próxima versión sea USB-C. Ayudaría a cargarlo conforme cada vez más productos dan el salto a ese puerto.

Al usar el G915 es bastante claro que Logitech puso al jugador primero para crear el teclado. Es muy cómodo para usar en sesiones largas de juego (de unas tres horas o más) y también es muy útil, cómodo y responde bastante bien cuando escribo para el trabajo —como al escribir estas impresiones. La comodidad, las inacabables funciones y el gran diseño del G915 hacen un gran teclado que si bien puede sonar algo caro, es una excelente opción para los gamers que buscan una de las mejores experiencias.

Un mouse con botones para todo



Hablar del mouse G604 es hablar de una sola cosa: botones.

Este mouse cuenta con 10 botones para uso regular y un total de 15 botones si se toman en cuanto los tres que puede hacer la rueda de deslizamiento o los dos botones para encender el Bluetooth y para activar (o desactivar) la función Lightspeed. ¿Son demasiados botones? Sí, pero si juegas bastante, todos --o la mayoría-- los vas a usar.

El G604 es un ratón que vale la pena solo para aquellos usuarios que juegan, porque creo que son demasiados botones para un teclado que solo usarás para navegar.

El ratón, para tener en consideración, solo se puede usar de forma inalámbrica y no hay opción para usarlo con cable, algo que me hubiera gustado tener. No soy muy fan de estar cambiando baterías y con el 604 es algo que vas a tener que hacer. Si tienes baterías recargables en casa, eso está muy bien, así evitas tener que comprar cada que necesites una nueva en el ratón. La buena noticia es que una batería te puede durar meses y solo utiliza una.

El diseño de este ratón, sorpresivamente, se ve minimalista. A pesar de superar la docena de botones, los esconde muy bien y su diseño en tono negro lo hace todavía más sobrio. De hecho, si lo miras rápido, no parece un mouse para gaming. El diseño se ve bien hecho, ergonómico y es sumamente cómodo.

Logitech tiene algunos modelos de ratones con pequeñas pesas para aligerar o aumentar el peso, pero el 604 no lo tiene, algo que me hubiera gustado ver. El ratón no se siente pesado, pero estaría bien tener la decisión de aumentar o disminuir el peso a placer, pues cada jugador tiene gustos diferentes. Eso sí, lo siento más pesado que el mouse para gaming que usaba antes, el G502 — también de Logitech.

Algo que me encanta de Logitech es su aplicación Logitech G Hub que permite controlar y configurar todo respecto al mouse (y de cualquier otro periférico compatible de Logitech, incluyendo el teclado G915). Es muy fácil de usar, puedes descargar configuraciones que usan otros usuarios (y que han calificado otros que han descargado el software) y ahí puedes crear perfiles para configurar el producto a tu gusto.

Un combo hecho para ganar —o al menos disfrutar

Antes de recibir el dúo de G915 y G604, utilizaba un teclado mecánico del 60 por ciento de Anne Pro y el mouse G502. La diferencia más abismal la he sentido en el teclado que se siente más cómodo y mejor construido. La diferencia ha sido enorme y entiendo por qué el alto precio para tener acceso a un teclado que vale la pena si quieres mejorar tu habilidad y al mismo tiempo tener más comodidad.

Mi sesión de juego más larga con estos dispositivos fue de 4 horas y en ningún momento me sentí cansado o con dolor en los dedos al utilizar el teclado. El mouse tampoco falla y ofrece una gran experiencia que si bien toma tiempo acostumbrarse a todos los botones, al final del día es supercómodo y que valdrá la pena acostumbrarse.

Al igual que el teclado tiene una opción de usarse con cable, me encantaría que el mouse tuviera esa opción tanto por comodidad como para cargar las baterías fácilmente. Además, me gusta que los usuarios puedan cambiar de cable en caso de que haya algún desperfecto en el mismo.

No te voy a decir que este teclado y ratón te van a hacer un campeón de Fortnite o Warzone, pero al menos te ayudarán a estar más cómodo, poder hacer más acciones fácilmente y disfrutar más tus sesiones de juego.