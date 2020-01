Locke & Key: La serie de Netflx lanzó su primer tráiler

Netflix

Está basada en un cómic, pero no va de superhéroes. Locke & Key es una serie de horror sobrenatural basada en las novelas gráficas del dibujante Gabriel Rodríguez y el escritor Joe Hill —hijo de Stephen King— y Netflix lanzó su primer tráiler el miércoles 8 de febrero. La primera temporada se estrenará el 7 de febrero en la plataforma de streaming.

La sinopsis de Locke & Key es la siguiente: "Luego del asesinato de su padre en extrañas circunstancias, los tres hermanos Locke y su madre se mudan a la antigua casa de la familia, Keyhouse, de la que pronto descubren que está llena de llaves mágicas que quizás estén conectadas con la muerte de su padre".

El show está producido por Carlton Cuse (Lost) y Meredith Averill (The Haunting of Hill House) y cuenta en su elenco con Darby Stanchfield (Scandal) en el papel de Nina Locke; Jackson Robert Scott (It) como Bode Locke; Connor Jessup (American Crime) en el rol de Tyler Locke; y Emilia Jones (Horrible Histories), en el papel de Kinsey Locke; entre otros.

La primera temporada de Locke & Key se estrena el 7 de febrero en Netflix.