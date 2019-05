Lo que queremos ver en la Fase 4 del Universo Marvel

Marvel Studios

La película Avengers: Endgame no solo puso fin a la amenaza del villano Thanos: fue también el cierre de la llamada Saga del Infinito, formada por las primeras 22 películas del Universo Cinematográfico Marvel. Es una larga historia que se inicia (la Fase 1) en 2008, con Iron Man, y culmina en 2019 (la Fase 3), con Avengers: Endgame.

Es por eso que muchos fanáticos se están preguntando qué hará Marvel en la llamada Fase 4, que oficialmente empieza después de Spider-Man: Far From Home, que se estrena en cines el 2 de julio. En CNET en Español hemos reunido algunas ideas sobre lo que nos gustaría ver en la próxima fase del Universo Cinematográfico Marvel.

Superhéroes latinos

Marvel cuenta con más de 140 personajes de origen latino en sus historietas, pero hasta ahora ninguno de ellos ha tenido su propia película en el Universo Cinematográfico Marvel (MCU, por sus siglas en inglés).

Es cierto que Miles Morales fue el Hombre Araña en el filme animado Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018), pero este filme pertenece a Sony Pictures. Y la cuarta temporada de la serie televisiva Agents of S.H.I.E.L.D. introdujo a Ghost Rider en la versión en la que es encarnado por el latino Robbie Reyes (Gabriel Luna), pero tampoco integra el MCU.

Marvel ha manifestado su deseo de ser más inclusivo en el MCU. Ya cuenta con superhéroes afroamericanos (Black Panther) y mujeres al frente de sus propias películas (Captain Marvel, The Wasp, Black Widow). Y en la Fase 4 prepara un filme basado en Shang-Chi, superhéroe de origen asiático experto en artes marciales.

Sin duda, la asignatura pendiente de Marvel es una película con un superhéroe latino. Marvel cuenta con varios, además de Miles Morales. Está, por ejemplo, White Tiger, el primer superhéroe puertorriqueño de las historietas y el primero latinoamericano que lanzó Marvel Cómics. Obtiene sus poderes del uso de amuletos, que le confieren gran fuerza y habilidades en artes marciales.

En los cómics, una de las versiones de Ronin —el mismo superhéroe que Clint Barton/Hawkeye personificó en Avengers: Endgame— es encarnada por la latina Maya López. En los cómics, entre el grupo llamado The Runaways, figura el latino Víctor Mancha, capaz de controlar los impulsos electromagnéticos. Y está Reptil, que oculta la identidad del mutante Humberto López, que puede transformarse en un dinosaurio. Hay de dónde escoger.

¡X-Men, bienvenidos!

Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, ha admitido que tardará algunos años que los superhéroes de Marvel que pertenecían a 20th Century Fox puedan incorporarse al Universo Cinematográfico Marvel. Es el caso de los X-Men, los Fantastic Four y Deadpool.

Todos son personajes muy conocidos, con éxito probado en sus adaptaciones al cine (salvo, quizás, la versión de Fantastic Four en 2015, que fue un fracaso de público y taquilla). Pero páginas Web como ign.com estiman que Fox tiene los derechos de 7,000 personajes de Marvel Comics, de los que la gran mayoría no ha llegado al cine.

Es importante recordar que en las historietas, por ejemplo, Wolverine fue integrante de los Avengers durante un breve tiempo en 2004. Otro ejemplo de interés: en los cómics, Magneto es el padre de Scarlet Witch, por lo que esa relación pudiese ser explorada en el cine.

Los derechos de Fantastic Four no eran exclusivos de Fox, pues eran compartidos con la empresa Constantin Film, así que quizás esté grupo de superhéroes tarde en llegar de nuevo a las pantallas. Pero con la adquisión de Fox, Disney adquiere otros equipos de superhéroes menos conocidos pero que resultan de interés: Alpha Flight, que es el equivalente de los Avengers en Canadá; y la X-Force, el grupo de mutantes que ya apareció brevemente en Deadpool 2 (2018).

Mujeres al frente

La secuencia final de la batalla contra Thanos en Avengers: Endgame mostró a varias de las heroínas de la película combatiendo juntas: Captain Marvel, Scarlet Witch, Valkyrie, Pepper Potts, Gamora y The Wasp, entre otras.

Pudiera tratarse de una idea que esté evaluando Disney para una película con todos sus personajes femeninos combatiendo juntos. Sería una propuesta poderosa, inclusiva y afín al espíritu de los tiempos que corren.

Además, existen precedentes importantes en los cómics. DC Comics cuenta con Birds of Prey, de la que ya Warner Bros. está produciendo una adaptación, con Margot Robbie en el papel de Harley Quinn. Pero Marvel no se ha quedado atrás, pues en las historietas los X-Men tienen un equipo solo integrado por mujeres (¿no debería llamarse entonces X-Women?). Y está A-Force, que forma parte de la saga Secret Wars y reúne a personajes famosos como Captain Marvel, She-Hulk, Medusa y Dazzler, entre otras.

El regreso de Iron Man

Seamos sinceros: el Universo Cinematográfico Marvel no será lo mismo sin Tony Stark (Robert Downey Jr.). Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, apuesta a que Captain Marvel (Brie Larson) ocupe su lugar en la Fase 4. De hecho, en Spider-Man: Far From Home, el papel de mentor de Peter Parker (Tom Holland) parece haber sido ocupado ahora por Nick Fury (Samuel L. Jackson).

Pero en varias películas del MCU —especialmente en Captain America: Civil War (2016) y Avengers: Endgame— se usan hologramas de gran realismo que sitúan a los personajes en una sala, como si estuvieran presentes allí, cuando en realidad están a miles de kilómetros de distancia. En la página Web inverse.com se preguntan si esta tecnología no podría ser empleada para mostrar en futuras películas algún mensaje grabado por Tony Stark.

De esta manera, un Iron Man en realidad virtual podría hacer algún cameo en la Fase 4 del MCU. De hecho, en los cómics, durante una época en la que Tony Stark está en coma, la identidad de Iron Man es asumida por una joven afroamericana llamada Riri Williams. Ella diseña su propia armadura, se hace llamar Ironheart y recibe la asesoría de una inteligencia artificial que asume la imagen y personalidad de Tony Stark en un holograma.

Héroes con lado oscuro

Hasta ahora el Universo Cinematográfico Marvel ha bajado el tono oscuro de algunos de sus personajes. Tony Stark, por ejemplo, tuvo problemas con la bebida en los cómics. Scott Lang es un ladrón, pero con un corazón de oro. En el MCU no hemos visto superhéroes torturados al estilo Batman de DC Comics o violentos como Wolverine o The Punisher. Quizás sea hora de darles cabida al Universo Cinematográfico Marvel.

En la Fase 4 podría introducirse a un personaje como Blade, el cazador de vampiros, que ya fue un éxito en una trilogía cinematográfica. Los derechos del personaje pasaron de New Line Cinema a Disney, por lo que podríamos ver un reboot en el futuro cercano.

Lo más cercano a Batman en Marvel Comics es el superhéroe Moon Knight, un multimillonario convertido en vigilante con un severo problema de personalidad dividida. Experto en armas y artes marciales, Moon Knight recibe sus poderes de un dios egipcio al que juró servir. Su tendencia a la violencia extrema es incluso un motivo por el que, en los cómics, muchos superhéroes evitan cruzarse con él.

Un villano al nivel de Thanos

En las 22 películas de la Infinity Saga desfilaron muchos villanos: Ultron, Red Skull, Loki, The Mandarin, Yellowjacket, Kaecilius, Hela, Ronan the Accuser... Pero el principal fue Thanos, quien movía los hilos de varios de ellos con el fin de apoderarse de las Gemas del Infinito.

Ahora, sin Thanos, nos gustaría ver a otros villanos memorables de Marvel, que requieran de la unión de varios superhéroes.

El primero que viene a la mente es Galactus, célebre villano de los Fantastic Four: es un ser cósmico que consume planetas para saciar su hambre. Su heraldo es el Surfista de Plata. Otro enemigo de los 4 Fantásticos que nos gustaría ver en el MCU es Doctor Doom, el genio científico que oculta su rostro desfigurado tras una máscara de metal.

Otro enemigo jurado de los Avengers en los cómics es Kang el Conquistador, que puede viajar en el tiempo (lo que viene a tono con las recientes aventuras vistas en Avengers: Endgame).

Otras épocas históricas

Ya hemos visto a Captain America durante la Segunda Guerra Mundial y a Captain Marvel en los años 90 del siglo pasado. Así que sería interesante que el MCU explorara otras épocas históricas. Hay una serie de ocho ejemplares llamada Marvel 1602, escrita por Neil Gaiman (Coraline), que imagina a los Avengers en 1602, bajo el reinado de Isabel I de Inglaterra.

Resultaría formidable una precuela de Black Panther, en la época en la que el meteorito de vibranium se estrelló en Wakanda y la lucha entre las tribus de la que emergió la primera Pantera Negra. Y la película sobre Black Widow parece que será una precuela, con una aventura de Natasha Romanoff (Scarlet Johansson) cuando era espía de S.H.I.E.L.D. Wonder Woman (2017), de DC, demostró que una historia de superhéroes ambientada en la Primera Guerra Mundial puede funcionar perfectamente.

Reproduciendo: Mira esto: Avengers: Endgame: Las claves de 3 horas de película...

Otros autores (más allá de Stan Lee)

Stan Lee (1922-2018) es uno de los emblemas de Marvel, pues fue el creador de los personajes más famosos y la imagen de la editorial en su era dorada. Su último cameo en una película del MCU fue en Avengers: Endgame. Así que Marvel ha iniciado el proceso para apelar a los personajes ilustrados o escritos por otros famosos creadores que han trabajado para Marvel Comics.

Es el caso de Jack Kirby, autor de The Eternals, un grupo de superhéroes que será adaptado al cine en la Fase 4 del MCU. Sería interesante que Marvel Studios rescatara algunas versiones de superhéroes creadas por otros famosos creadores de Marvel.

Es el caso de Jim Starlin —quien hizo un cameo en Avengers: Endgame—, creador de Thanos en los cómics; Matt Fraction y Ed Brubaker, famosos por las historias que concibieron en Uncanny X-Men y Iron Fist; Frank Miller, cuyas historias para Daredevil inspiraron la tercera temporada de la serie homónima en Netflix; y Alan Davis, creador junto con Chris Claremont de Excalibur, grupo de superhéroes que protegen a Inglaterra, entre otros.

Mezcla de géneros diferentes

Las películas de superhéroes no son un género en sí. Cada filme pudiera pertenecer a un género distinto. Pudiera haber un filme de horror con un superhéroe; o una opera espacial, al estilo Guardians of the Galaxy. O un filme de espías o una película de guerra. De esa manera, habría cintas del MCU que sorprenderían al espectador. Un buen ejemplo de otra franquicia: Alien (1979) fue un filme de horror y Aliens (1986) una película de guerra. La variedad renueva las expectativas del público.