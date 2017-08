Lo que nos ha parecido esta temporada de 'Game of Thrones'

HBO

Los domingos por la noche no van a ser lo mismo sin Game of Thrones. La séptima temporada del drama de HBO acaba de concluir y la octava y última -- que sólo tendrá seis episodios -- ni siquiera tiene aún fecha de estreno. El invierno ha llegado a Westeros pero no sabemos cuándo volverá a nuestro universo, de modo que tendremos que conformarnos analizando los episodios que acabamos de ver.

Y es que la temporada siete fue muy satisfactoria en muchos aspectos pero también ha acusado algunos problemas. Esto es lo que nos ha gustado, lo que no tanto y lo que definitivamente nos ha decepcionado de la última temporada emitida de la serie. Naturalmente abundan los spoilers.

Lo que nos ha gustado

Sigue el poder femenino. Cersei es la reina. Dany la otra reina. En Winterfell manda Sansa. Arya es capaz de cargarse a quien sea que se le ponga por delante y Brienne sigue siendo lo más cool. Una pena que ahora resulte que Jon Snow sea en realidad Aegon Targaryen y como tal el verdadero heredero al Trono de Hierro...

Un poder femenino que se ha visto simbolizado como nunca en los atuendos de Dany, Cersei y Sansa. Las tres mujeres han acusado el frío que está llegando a Westeros, vistiendo ropas de cuellos altos, mangas largas y talles más estrictos y asociados al poder. Las tres han favorecido además el negro. Cersei lucía la cabeza de un león en el cuello de su vestido del último episodio. Da igual que estuviera casada con un Baratheon, ella es una Lannister. Dany lleva a todas partes su broche plateado de la cabeza de un dragón.

La exploración de las relaciones entre hermanos en la serie. Y no, no nos referimos al amorío incestuoso entre Jaime y Cersei. Más bien a la conversación del episodio final entre Cersei y Tyrion llena de odio pero también de sobreentendidos. O a esa relación amor-odio entre Sansa y Arya tan auténtica. Está claro que las Stark son muy distintas y siguen sin soportarse, pero su parentesco ha vencido hasta las artimañas de Littlefinger. El hermano favorito de Arya siempre fue Jon y ahora resulta que en realidad son sólo primos...

Tormund y Bronn. El gigante pelirrojo y el ex mercenario de Tyrion convertido en mercenario de Jaime han tenido algunas de las mejores líneas de diálogo de la temporada. Y desde luego las más divertidas. Ambos tienen cierta obsesión con el sexo, saben lo que quieren y no les importa burlarse de sí mismos y los demás.

Lo que no tanto

Precisamente el mayor tiempo en pantalla para personajes tan brillantes como Tormund o Bronn puede haber resultado en detrimento de otros de los protagonistas siempre dispuestos a decir algo sabio y cínico: como Varys y Tyrion. A Varys prácticamente ni lo hemos visto esta temporada. Y Peter Dinklage hace un retrato tan brillante de Tyrion que cada temporada que termina de Juego de tronos tengo la sensación de que deberían haberlo aprovechado más.

El gusto que la serie sigue teniendo por lo sanguinario y que esta temporada ha añadido también lo escatológico y repulsivo. No teníamos ninguna necesidad de ver el contenido de los orinales que Sam tuvo que limpiar en la Citadel. Tampoco de ver con tanto detalle cómo arrancaba las escamas de psoriagrís de Jorah Mormont.

Los muchos problemas cronológicos. Trayectos que en temporadas anteriores les habrían llevado semanas a nuestros protagonistas, en esta se han resuelto en poco menos de medio episodio. Y no nos estamos refiriendo sólo al hecho de que Dany tenga su jet privado de Air Dragon. Sino a esa visita furtiva de Tyrion a King's Landing o los viajes exprés de Jaime entre Highgarden y King's Landing.

Jon y Dany eran una pareja mucho más interesante sobre el papel. Cuando por fin vimos juntos a dos de nuestros personajes preferidos, resultó que les faltaba mucha química. Los guionistas han tratado de resolverlo abusando de las secuencias en las que ambos están juntos y tienen conversaciones cargadas de electricidad pero en la realidad -- en la pantalla vaya -- han acabado siendo momento forzados y hasta rozando lo ridículo. Y el hecho que su primer encuentro sexual juntos se haya visto paralelamente a la confirmación de su parentesco, pues no ha ayudado mucho a resolver el tema.

Y es que tal vez los guionistas podrían haberse ahorrado este romance y haber apostado por el de Tormund y Brienne que tanto llevamos esperando. Me atrevería a decir que estos dos no tienen ningún problema de química. Habrá que esperar a la octava para ver si esto pasa.

Lo que directamente ha decepcionado

Esa sensación de que algunas cosas se están reservando para la octava. En lugar de ir con todo, como en años anteriores de la serie, matando a protagonistas a diestro y siniestro y situando a los supervivientes en situaciones imposibles, este año hemos visto una coreografía cuidada para dirigir las cosas hacia su desenlace final.

A pesar de que el autor de los libros en los que se basa la serie, George R.R. Martin, se haya quejado de los 20 personajes que ha matado Juego de tronos y siguen vivos en sus novelas, han faltado muertes. Me refiero a muertes de personajes en mayúscula. No ha caído ni uno. Personalmente echaré mucho de menos a Lady Olenna y más todavía a Littlefinger, tenían lenguas afiladas de las que tanto se agradecen. Pero no ha perecido ningún peso pesado.

La ruptura entre Jaime y Cersei no ha sido creíble. Después de todas las cosas que se han soportado el uno al otro y de las cosas que han hecho por amor, no es muy verosímil que Jaime la dejara porque quería cumplir con su palabra de ir al norte a luchar contra los caminantes blancos.

Los efectos especiales. Y este puede ser tal vez el punto más discutible de esta lista pero es que de verdad llegaron a hartar las secuencias de guerra infinitas con Dany en lomos de su dragón o sus dragones quemándolo todo. Además la serie tiene la gran ventaja de filmar en localizaciones increíbles como ésta para el Dragonpit o ésta para las costas de Dragonstone. Pero cuando esas localizaciones se ven "realzadas" digitalmente se nota que hay algo falso (y muy digital) en Game of Thrones.

