Oficialmente Netflix no ha renovado aún su comedia mexicana La casa de las flores para una segunda temporada. Pero a juzgar por el fervor que la serie y su protagonista Paulina (Cecilia Suárez) han causado nos atreveríamos a decir que es casi seguro que volvamos a ver a los De la Mora en Netflix.

Mientras los esperamos, podemos especular un poco sobre lo que nos gustaría ver en esa segunda temporada. Pero tenemos que advertirte que, por supuesto, esto viene lleno de spoilers. Así que si todavía no has visto la primera temporada completa de La casa de las flores y no has disfrutado de sus mejores momentos, mejor acaba de ver la serie antes de leer este artículo.

Para todos los demás, esto es lo que podríamos esperar, tal vez, en la segunda de La casa de las flores:

Virginia encuentra a Diego

La matriarca de los De la Mora terminó la serie haciendo las maletas y yéndose sin despedirse de sus hijos, su marido o su amante. Dejando simplemente una carta. ¿Dónde debe andar Virginia (Verónica Castro)? Tal vez la Virgine tenga información sobre el destino del vuelo en primera clase donde viajaba Diego poco antes de acabar la serie y está yendo a buscarlo para recuperar los seis millones que el ex gerente financiero de su familia les robó. La venganza es algo que a Virginia le sienta muy bien.

También es posible que Virginia simplemente quiera irse a una playa a tumbarse al sol y descansar. Olvidándose de todo y alejada de su familia. Pero teniendo en cuenta que los De la Mora tuvieron que vender la propiedad de Acapulco para sacar a Ernesto de la cárcel, tal vez Virginia tenga que conformarse con un hotel de tres estrellas.

Una cosa está clara. No creemos que la mamá de Julián lo haya abandonado a él o al resto de su familia disfuncional para siempre. Seguro que la temporada que viene volvemos a ver a Julián y Virginia haciéndose manicuras y pedicuras juntos.

Carmela muerde el polvo

La serie terminó con Alfredo, el marido de Carmela, llegando por sorpresa a casa y descubriendo a su esposa con Poncho en la cama. Algo que provocó que Alfredo sacara una pistola y apuntara en dirección a la pareja. Se oyó un tiro fuera de cámara, pero no sabemos a quién le debió disparar el marido despechado.

Nuestra teoría es que Memela fue la víctima de este crimen pasional. La amiga y vecina chismosa de los De la Mora podría tomar el relevo de Roberta la temporada que viene y convertirse en la conciencia de la serie (o voz en off narrativa que va explicando las cosas para que le queden claras al espectador).

Paulina sigue enganchadísima con el Tafil

Pero menos. Aunque esperamos que siga hablando de esa forma tan característica y que tanto nos gusta provocada por su pequeña adicción a cierto tranquilizante. Esperamos que la mayor de los De la Mora le haya hecho caso a su ex y se haya dado cuenta del todo que su verdadera familia son ellos tres: María José, Paulina y Bruno. También esperamos que María José se haya decidido finalmente por quedarse en CDMX y no vuelva a Madrid.

Así que nos podemos imaginar una segunda temporada en la que Pau lidie con su recién encontrado lesbianismo y María José tenga que acostumbrarse a vivir de nuevo en Ciudad de México.

Aunque lo cierto es que Paulina le prometió a su hermano Julián al final de la primera temporada que iban a encontrar, y a hundir, a Diego. Así que tal vez sean ella y su hermano los encargados de tratar de encontrar el paradero del vuelo en primera clase donde iba el ex de Julián, en lugar de Virginia.

También intuimos que Paulina habrá logrado convencer al muy influenciable y nada maduro Julián de deshacerse de Pipino. "Ai, ya regala ese perro. ¡Por el amor de dios!", le suplica Paulina a Julián al final de la primera temporada cuando no hay forma de encontrar al can.

Juelena/Eleián

Los hermanos menos activos (laboralmente) de la familia De la Mora, Elena y Julián, podrían tener más trabajo que tratar de encontrar al ex de él. Y es que ambos deberían asociarse para tratar de hacer algo útil y conseguir vengarse de la Chiquis, evitando que su eterna rival destruya la Casa de las flores, ahora que es su propietaria. La familia debe hallar la forma de recuperar la floristería.

Más allá de obligaciones familiares, esperamos que Elena y Julián sigan haciendo lo que mejor se les da: ligar. O tal vez no.

"Eres joven. Eres bisexual. Más donde escoger, disfruta la vida". Esto es lo que le dice Ernesto a Julián cuando ve a su hijo con el corazón roto tras la traición de Diego. Aunque a juzgar por la disfunción eréctil sufrida por Julián cuando trata de disfrutar de dicha juventud y bisexualidad con Willie y Mara, a lo mejor nos topamos con un Julián célibe la temporada que viene.

Igualmente de inactiva sexualmente podría acabar Elena después de haber cortado con Dominique y de que Claudio le haya dicho que la quiere un chingo, pero cree que se precipitaron en su relación. Intuimos nueva tensión sexual no resuelta entre estos dos la temporada que viene.

No sólo #LordDámeloTodo se vuelve en una sensación mediática

Y después de que Luka, el periodista que les tenía que dar la portada de Vanity Fair a los De la Mora, haya decidido que la historia de portada sean en realidad algunos de los secretos de la familia, es posible que acaben haciéndose famosos y conocidos todos los miembros del clan. Y no sólo el muy fotogénico Julián.

No podemos esperar para verlo.

Y a ti, ¿qué te parece que podría pasar en la segunda temporada de esta serie o qué te gustaría ver?

