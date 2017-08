Lo que Apple (supuestamente) le 'hizo hacer' a Taylor Swift

Taylor Swift subió el video oficial de su tema "Look What You Made Me Do" en YouTube y, en menos de 24 horas, alcanzó casi 34 millones de vistas al cierre de este artículo.

Ni lentos ni perezosos, los fans y la prensa especializada interpretaron los contenidos de esta pieza audiovisual como una especie de "venganza" creativa de la artista, contra sus detractores. Con el arte del álbum, y con pistas que fue brindando de forma astuta la misma Taylor Swift, ya sabíamos que despuntaría contra los medios, sus enemigos del clan Kardashian-West y hasta contra su misma personalidad anterior (que, según ella dice en el video, "está muerta").

Una de las críticas más sutiles es respecto a Apple. En el clip, Taylor Swift se representa a ella misma en diferentes momentos de su carrera y también encarna exageraciones de personajes varios a los que critica. En una de las escenas, se la ve como "mujer loca de los gatos", que varios fans en las redes sociales interpretaron como una referencia a una carta abierta que la cantante escribió a Apple en 2015.

Captura de pantalla de Mariana Marcaletti/CNET

En ese momento, la gigante de tecnología quería ofrecer a los fans música gratis durante unos meses, sin compensar a los artistas. Taylor, en respuesta, dijo que no era justo, y que no lo decía por ella, por miedo a no ganar dinero, sino por otros colegas de bandas más independientes que se verían afectados por esta decisión.

No termina ahí. Este momento del clip continúa, y se sigue inundando de alegorías: un grupo de ladrones con máscaras de gato aparece en la escena durante un atraco. Y este símbolo no es nuevo: ya Katy Perry usó artificios similares en su video "Dark Horse".

Se seguirán acumulando hipótesis sobre este video musical y alimentarán más controversias de la que la misma Taylor Swift se nutre. Mientras varias voces arriesgan interpretaciones, ya se está hablando que esta canción podría llegar a destronar a "Despacito" en popularidad.