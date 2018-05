Marvel Studios

Algunos escépticos no las teníamos todas con Avengers: Infinity War. Demasiados personajes, demasiadas piezas que tenían que encajar. Creíamos que iba a ser un cúmulo de explosiones sin una trama definida con el único propósito de pararle los pies a Thanos para impedir que se hiciera con las seis Piedras del Infinito. Nos equivocábamos. Infinity Wars funciona y los directores y hermanos Joe y Anthony Russo han conseguido una pieza entretenida y fácil de seguir, a pesar del reparto infinito. Aunque no todo en la película es perfecto, claro... Pero antes de entrar en detalles, tenemos que darte el aviso de rigor:

Cuidado: Mucho spoilers. También puedes leer nuestra reseña sin spoilers.

Si sigues aquí, entendemos que o bien no te importan los spoilers en absoluto. O bien no sólo hayas visto ya Avengers: Infinity Wars, sino que tal vez estés pensando en ir a verla una segunda vez. Además de llevar días teorizando sobre ella y tratando de entender ese final y ver cómo se resolverían las cosas de cara a Avengers 4. O de rememorar sus chistes y lamentar sus muchas muertes que esperamos que no sean definitivas. Así que seguramente lo que necesitas ahora es un artículo de análisis sobre lo mejor y lo peor de la película, como este. Porque Ant-Man and the Wasp no se estrena hasta el 6 de julio y para que conozcamos a Captain Marvel falta todavía bastante...

Lo mejor de Avengers: Infinity War

Marvel Studios

Es increíble las muchas cosas que pasan en esta tercera de Avengers y entre sus dos horas y media de duración y sus dos docenas de personajes, hay repartidas muchas joyas.

Nos enteramos de que Tony Stark (Robert Downey Jr.) y Pepper Potts (Gwyneth Paltrow) corren juntos por Central Park. Ben & Jerry's le ha dedicado un sabor de helado a él, que lleva avellanas. Bruce Banner (Mark Ruffalo) está necesitado de terapia más que nunca antes y es incapaz de invocar a su alter ego verdoso y grandote, Hulk. No es que Iron Man y Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) se lleven mal, es que ambos son demasiado arrogantes para caerse bien. El teléfono que tiene Stark para llamar al Capitán América (Chris Evans) es de tapita... Peter Parker (Tom Holland) sigue haciéndole mucho la pelota a su ídolo. Los guardianes de la galaxia comparten un momento de lo más tierno cantando juntos y tratando que su hijo adoptivo (y adolescente) Groot (voz de Vin Diesel) deje de jugar a videojuegos. Peter Quill (Chris Pratt) no puede evitar sentir muchos celos de Thor (Chris Hemsworth) y hay que decir que tal vez sí que al lado de Thor, parezca que Star-Lord esté sólo a un bocadillo de la gordura. Drax (Dave Bautista) es un voyeur que pretende creerse invisible mientras espía un momento tierno entre Gamora (Zoe Saldana) y Peter Quill. A Spider-Man le gusta Alien pero no Footlose. Thor habla groot y cree que Rocket (voz de Bradley Cooper) es un conejo. Y Shuri (Letitia Wright) -- por supuesto -- hubiera conectado la mente digital de Vision (Paul Bettany) mucho mejor que lo hizo Banner.

Oh, y una película con tres Chrises (Hemsworth, Pratt y Evans) no tiene sobredosis de Chris. Y si a la misma se le suma un Peter Dinklage en forma de enano gigante, pues mejor.

Pero además de los muchos chistes y momentos divertidos de esta lucha por la supervivencia del universo, lo mejor de Infinity War es que en realidad ya conocemos a todos sus protagonistas. No necesitamos antecedentes sobre ninguno de ellos. Apenas hay sólo un momento de narración expositiva en toda la película, en el que Wong (Benedict Wong) le explica a Stark (y a los espectadores) qué son las Piedras del Infinito. Lo demás fluye todo como el episodio (con un presupuesto desorbitado) de una de nuestras series de televisión preferidas en las que varios de sus personajes por fin se conocen. Y es que este es el episodio número 19 de una serie que lleva 10 años emitiéndose.

Lo no tan bueno

Chuck Zlotnick/ Marvel Studios

¿Para qué molestarse en hacer que Black Widow (Scarlett Johansson) se tiñera de rubio -- un look que escogió la actriz -- y que Capitán América se dejara barba si casi no llegamos a verlos en pantalla? La película insinúa que ambos -- junto a Sam Wilson (Anthony Mackie) -- llevan un par de años huidos y escondidos en hoteles de mala muerte, desde el final de Captain America: Civil War. Siguiendo con los símiles televisivos, nosotros a esto le vemos potencial de sitcom que no se ha explotado lo suficiente. ¿Comparten habitación los tres porque están demasiado arruinados? ¿Ronca alguno de ellos? ¿A quién se le ocurrió lo del cambio de imagen para dos de los integrantes de este trío pero no para Sam? ¿Han saltado ya las chispas entre Natasha y Steve? ¿Entre Natasha y Sam? ¿Entre Sam y Steve? Que nos hubiera gustado ver más a estos personajes, vaya. Suponemos que Avengers 4 nos dará una ración más grande de ellos.

De la misma forma que no hemos tenido una ración adecuada de Capi y compañía en Vengadores: Infinity War, tampoco la hemos tenido de Wakanda. Y llevamos con ganas de más Wakanda desde que salimos del cine de ver Black Panther. Shuri apenas hace acto de presencia y desaparece demasiado pronto. Black Panther (Chadwick Boseman) y Okoye (Danai Gurira) casi no tienen tiempo de atemorizar a nadie. Y a él lo volatilizan como si fuera un superhéroe de segunda más, en lugar de mantenerlo vivo como al resto del núcleo duro de los Avengers. Lo de los de Wakanda en Infinity War parece más un cameo que otra cosa.

Lo peor de Avengers: Infinity War

Pero nuestra mayor queja con esta película es Thanos. Ni la voz de Josh Brolin consigue salvar a este malo malísimo de barbilla arrugada y que quiere hacerse con el control absoluto del universo para imponer una especie de control de superpoblación y restablecer así la paz y el orden. Aunque en realidad los malos suelen ser lo que más cojea en este tipo de títulos. Es difícil humanizar o hacer creíbles a personajes cuya finalidad es la destrucción absoluta.

El otro gran problema de Infinity War es esa guerra infinita. No nos imaginamos qué va a pasar más allá de Avengers 4, pero empezamos a sentir que Iron Man ha tratado de salvar el mundo tantas veces que tal vez se merezca unas vacaciones y un poco de tranquilidad. Ídem para muchos de sus compañeros de aventuras. Y ahí va nuestra propuesta para Marvel: ¿Qué tal si en lugar de seguir practicando lo del más es más prueban un menos es más para variar? Y es que de verdad que no es necesario volver a poner a la Tierra, toda la humanidad y medio universo en peligro de muerte para hacer una película interesante con estos personajes que nos han demostrado que -- además de luchar -- tienen sentido del humor y mucha personalidad.

Y a ti, ¿te ha gustado Avengers: Infinity War? ¿Cumplió con tus expectativas? ¿Tienes previsto verla más de una vez? ¿Te decepcionó alguna cosa de ella?

CNET pop: Nuestro espacio en Facebook Live para hablar de cine, series y cultura popular.

No te pierdas toda nuestra cobertura sobre cine y series en la sección de cultura popular de CNET en Español.