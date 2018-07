Llegó un nuevo robot que aplaudirá todo lo que hagas, literalmente.

Bye Bye World

Al parecer alguien en Japón pensó: ¿para qué tener una manita aplaudidora si podemos tener un robot que aplauda por y para nosotros?

¿Por qué? La respuesta es por qué no, al parecer.

Así como se dice que hay una aplicación para todo, ahora podríamos asegurar que también hay un robot para casi todo y en este caso en particular, se trata de aplaudir. Te presentamos a Big Clapper, que literalmente se traduce a Gran Aplaudidor y no es más que un robot gigante de color rojo con manos suaves que aplauden.

Además, también es un robot muy versátil pues dentro de Kickstarter, donde se inició la campaña el 6 de julio, presume que puede ser útil en hasta 500 escenarios diferentes, ya sea que lo quieras para animar una fiesta de cumpleaños, un evento deportivo (¿serán las vuvuzelas del futuro?), en la oficina para mantener la actitud en alto o simplemente para mantener la energía positiva en casa.

Hablando de su funcionamiento, Big Clapper es bastante sencillo de utilizar, ya que sólo se necesita encender, elegir el escenario y en cinco segundos empezará a aplaudir y a decir frases predeterminadas cuando detecte a una persona.

Pero si lo que buscas es una experiencia más completa, es posible personalizar al robot desde la aplicación aún inexistente, que estará disponible para Android e iOS. En la aplicación se podrá ajustar de forma manual la voz y los aplausos, elegir un modo de aplauso, ya sea una secuencia de tres aplausos o incluso cantar al ritmo de la canción infantil "Si eres feliz y tú lo sabes aplaude" (If you are happy and you know it clap your hands). También se podrá grabar un mensaje o sincronizarlo para que Big Clapper aplauda al ritmo de las canciones de tu celular.

Dejando a este robot japonés de lado, sólo por un momento, vale la pena hablar de Bye Bye World, la empresa creadora de Big Clapper que fue fundada en 2013 por Masato Takahashi, un ingeniero que se ha enfocado en crear tecnología que ofrezca experiencias divertidas a través de "robots divertidos".

Sin más que decir te dejamos el video promocional de Big Clapper que recomendamos ampliamente ver.

Big Clapper se lleva los aplausos (mal chiste) por creatividad, aunque no estamos muy seguros de que este robot aplaudidor de casi un metro logre cumplir la meta de recaudación. Ten en cuenta que muchos proyectos de financiación masiva no siempre salen al mercado. Además, el precio no lo ayuda, pues está por arriba de los US$4,000. Sí, no es nada barato.