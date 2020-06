Little Voice: Mira el tráiler de la nueva comedia romántica musical de Apple TV Plus

Apple TV Plus

J.J. Abrams sigue siendo uno de los productores televisivos más prolíficos del momento. Su nueva propuesta es la nueva comedia romántica musical de episodios de media hora que se estrenará en Apple TV Plus el 10 de julio, Little Voice.

Con música original compuesta por Sara Bareilles y con Jessie Nelson (I Am Sam) haciendo las veces de showrunner, Little Voice es "una carta de amor a la diversidad musical de Nueva York", según la sinopsis oficial de la serie. La comedia musical será una exploración de la vida de la joven Bess King (Brittany O'Grady) tratando de encontrar autenticidad y su voz, además de la valentía para usarla. "Bess es una intérprete singularmente talentosa luchando por hacer realidad sus sueños a la vez que se enfrenta al rechazo, al amor y a complicados problemas familiares", añade la sinopsis.

Apple TV Plus lanzó el primer tráiler de Little Voice este 24 de junio.

Sean Teale, Colton Ryan, Shalini Bathina, Kevin Valdez, Phillip Johnson Richardson y Chuck Cooper completan el reparto de esta serie.

Little Voice será una de las nuevas propuestas originales del servicio de streaming de Apple que se lanzó el pasado mes de noviembre con series como The Morning Show, See y Dickinson. Entre los estrenos de Apple TV Plus para este verano están la nueva película de Tom Hanks, Greyhound; o la comedia producida por Jason Sudeikis, Ted Lasso.

Aclaración del editor: El marido de Patricia Puentes trabaja para Health en Apple.