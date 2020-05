Lisbeth Salander volverá a la pantalla gracias a Amazon

Lisbeth Salander, la protagonista de la llamada "trilogía del milenio", que dio pie a varias películas, está de regreso.

Según Variety, Amazon está desarrollando una serie centrada en el personaje que creó Stieg Larsson. "El proyecto, que actualmente se titula The Girl With the Dragon Tattoo, no será una secuela o continuación de la historia de los libros o las películas a las que fueron adaptadas", se lee en la Web de entretenimiento.

Salander es el personaje principal de la serie de libros Millennium. Larsson escribió tres antes de su muerte, en 2004: "The Girl With the Dragon Tattoo"; "The Girl Who Played With Fire" y "The Girl Who Kicked the Hornets' Nest". En este universo, se trata de una heroína sueca con habilidades para investigar y luchar cuerpo a cuerpo, además de manejar la tecnología a placer.

De acuerdo a Variety, la nueva serie se ubica en el presente, con nuevos personajes y una nueva historia. Por ahora, no hay nombres para interpretar a la protagonista, que en el pasado fue encarnada por Noomi Rapace, en la versión europea y Rooney Mara, en la estadounidense. En 2018 se realizó un reboot con Claire Foy.

Existe un antecedente con el mismo título: The Girl With the Dragon Tattoo, la película de 2011, dirigida por David Fincher y protagonizada por Daniel Craig y Mara. Ganó un Oscar a Mejor edición.

Andy Harries, fundador y presidente ejecutivo de Left Bank Pictures, será el productor ejecutivo junto con Rob Bullock. Amazon Studios y Left Bank producirán en asociación con Sony Pictures Television.