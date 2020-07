Cómo grabar la pronunciación de tu nombre en LinkedIn

Getty Images

LinkedIn quiere ayudar a las personas a aprender a pronunciar tu nombre. La red social profesional dijo esta semana que está agregando una nueva función que permitirá a los usuarios grabar un clip de audio de 10 segundos para instruir a otros sobre cómo pronunciar su nombre.

"¿Alguna vez has visto el nombre de alguien por escrito y no estás totalmente seguro de cómo pronunciarlo correctamente?", escribió Joseph Akoni, gerente de producto de LinkedIn en una entrada de blog. "La pronunciación correcta no es solo una cortesía común, es una parte importante de causar una buena primera impresión y crear un lugar de trabajo inclusivo".

Captura de pantalla: Laura Martínez/CNET

Para agregar un audioclip a tu perfil toca tu foto de perfil y luego el ícono de edición. Ahí deberías ver una opción para "grabar la pronunciación del nombre". Si ya grabaste tu nombre, puedes editarlo, eliminarlo o reemplazarlo utilizando el icono de edición. Tu grabación aparecerá junto a tu nombre en tu página de perfil como se muestra en la foto aquí a la izquierda.

Las grabaciones solo se pueden agregar usando las aplicaciones móviles Android e iOS de LinkedIn, pero cualquiera puede escuchar la pronunciación de un nombre tanto en el móvil como en el escritorio. LinkedIn dijo que implementará la función a nivel mundial durante el próximo mes.

Con la colaboración de Laura Martínez.