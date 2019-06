Netflix ganó los derechos de un musical dirigido por Lin-Manuel Miranda

Timothy Hiatt/Getty Images

Lin-Manuel Miranda dirigirá y producirá una película musical para Netflix basada en una obra del creador del exitoso show de Broadway 'Rent', reportó Variety este jueves.

Tick, Tick… Boom! es una obra escrita por Jonathan Larson que se desarrolla en Nueva York en los años 90 y sigue la vida de un mesero que sueña con ser compositor de teatro en Broadway, pero que comienza a cuestionar la viabilidad de su deseo. Miranda, quien frecuentemente cita a Larson como inspiración, obtuvo los derechos tras un acalorada negociación, según Variety.

Miranda, también neoyorquino, es mejor conocido por sus dos éxitos teatrales: Hamilton e In The Heights, ambos ganadores de varios Premios TON, incluso por mejor obra musical en 2016 y 2008, respectivamente. Rent, la obra de Larson, también ganó el premio a mejor musical en 1996, además de un premio Pulitzer ese mismo año.

Se rumora que Andrew Garfield (The Social Network y The Amazing Spider-Man) protagonizará la cinta. El escritor Steven Levenson, autor de la obra de Broadway Dear Evan Hansen, adaptará Tick, Tick … Boom! para el formato de cine, mientras que Brian Grazer, Ron Howard (ambos responsables por A Beautiful Mind y Apolo 13), junto con Julie Oh, producirán la cinta.

