Lin-Manuel Miranda y Ed Sheeran hacen cameos en The Rise of Skywalker

Captura de pantalla por Gonzalo Jiménez/CNET

Los cameos de famosos en Star Wars ya es casi una tradición. Si Daniel Craig, el mismísimo agente 007, vistió el traje de Stormtrooper en The Force Awakens (2015), un video detrás de cámara lanzada el domingo de The Rise of Skywalker confirma que el actor Lin-Manuel Miranda y el cantante Ed Sheeran tendrán cameos en el Episodio IX.

Del video se desprende que Miranda –quien trabaja actualmente en la serie His Dark Materials en HBO– aparecerá como integrante de la Resistencia y compartirá escena con los personajes de Rose Rico (Kelly Marie Tran) y de Jannah (Naomi Ackie). Y Sheeran –quien ya hizo un muy comentado cameo en la temporada 7 de Game of Thrones– vestirá el traje de Stormtrooper, por lo que resulta muy probable que no lo reconozcamos en la película.

Captura de pantalla por Gonzalo Jiménez/CNET

El video detrás de cámara de Star Wars: The Rise of Skywalker fue emitido la noche del domingo durante la transmisión de los premios American Music Awards. El video enfatiza el poder de los fanáticos a lo largo de 42 años de películas.

Star Wars: The Rise of Skywalker se estrena en cines el 20 de diciembre de 2019.