Lilium

No, no es un roadster de Los supersónicos o de Back to the Future. Pero de todos modos, si un nuevo vehículo de prueba es cualquier indicación, podremos finalmente ver nuestro deseo concedido de ver un coche volador -- algún día.

Les presentamos a Lilium Jet, una divertida cosa que parece un auto con 36 propulsores repartidos por sus alas. A pesar de su diseño aparentemente pequeño, la compañía afirma que puede transportar a cinco personas casi 200 millas durante una hora, todo impulsado por una batería eléctrica. Lo que es más, despega verticalmente.

Es verdad que hemos escuchado promesas de coches voladores antes. Y debemos ser escéptico. Pero la revista Wired realmente consiguió ver un prototipo de tamaño completo despegar, aterrizar y volar a corta distancia. Eso significa, ojalá, que hemos dado un paso en la dirección correcta, ¿verdad?

Todavía falta un tiempo antes de que llegue el futuro. Pero mientras tanto, aquí les dejamos un video de la compañía que muestra el viaje inaugural del prototipo.