El LG Velvet es uno de los celulares más emocionantes que llegan de esta empresa en los últimos años, ofreciendo un nuevo aire a lo que hemos conocido de los teléfonos de esta marca.

Aunque aún no hemos finalizado nuestro análisis completo de este teléfono, es claro que no es un celular perfecto. Aquí te digo las razones para comprar o no este teléfono, después de usarlo por más de una semana.

Razones para comprar el LG Velvet

Diseño: El LG Velvet se ve muy elegante y bien construido

Precio*: LG dice que será más barato que teléfonos insignia de otras reconocidas empresas y en Corea del Sur se lanzó con u precio cercano a los US$750. Así el LG Velvet sería un celular tan costoso como muchos otros, aunque falta que LG anuncie su precio oficial en Estados Unidos.

Interfaz más renovada de LG: La interfaz personalizada de LG se había estancado en los últimos años, pero el LG Velvet es el primer celular que renueva un poco este aspecto para dar un poco más de dimensiones, color y, sobre todo, una apariencia con un toque nuevo.

Conector de audífonos regular: Los puertos de audífonos están en vía de extensión, así que el LG Velvet logra diferenciarse en este aspecto frente a muchos otros celulares al tener este conector.

Buena duración de batería: La batería de 4,300mAh del LG Velvet no es la de mayor capacidad, pero en nuestras pruebas logró durar 24 horas y 35 minutos reproduciendo un video en modo de avión, esto es más de las 21 horas que lograron los Galaxy 20, por ejemplo.

Relativamente completo: El LG Velvet es un celular resistente al agua, se puede cargar inalámbricamente, tiene ranura microSD y todas las otras características mencionadas.

Pantalla secundaria: Similar a otros celulares recientes de la empresa, el LG Velvet es compatible con una pantalla secundaria que mejora la productividad, mientras que extiende las posibilidades que puede ofrecer el celular.

Razones para no comprarlo

Potencia: Su procesador Snapdragon 765G no lo hace el celular más potente y en ocasiones esto se puede sentir en el uso general.

Diseño: Aunque su diseño es bonito, la parte frontal tiene biseles no tan pequeños como otros y tiene una ceja que le quita un poco de elegancia y modernidad.

Precio*: Aunque LG no ha confirmado su precio, no se espera que sea de menos de US$500 y así le da la oportunidad a que otros celulares puedan ofrecer mejor valor para muchos usuarios.

Pantalla: La pantalla del LG Velvet ofrece una buena experiencia, pero su tasa de actualización de 60Hz se queda por debajo de otros celulares que ofrecen 90Hz o más.

Cámaras: Aunque en la parte trasera el LG Velvet tiene tres cámaras, solo dos de ellas pueden capturar imágenes porque la tercera es para detectar la profundidad. Esto significa que el LG Velvet ofrece menos versatilidad que muchos otros celulares en el mercado que además de tener una cámara principal y una gran angular, tienen muchas veces un telefoto y hasta una cámara macro. Además, aunque la cámara principal parece tomar buenas fotos, no llega la nivel que ofrecen celulares como el Pixel 3A.

No representa algo muy nuevo en el mercado: Aunque es emocionante ver cambios en LG y son buenos, esto no significa que sea algo demasiado nuevo para el mercado.

