LG lanzará un LG V60 en la primavera –y no el LG G9 que muchos esperaban

Agrandar Imagen Evan Blass/Twitter

LG planea un cambio importante en su forma de anunciar teléfonos y en lugar de presentar esta primavera el sucesor del LG G8, anunciará un celular de la línea LG V, la cual se acostumbra a lanzar en el otoño.

De acuerdo con el confiable filtrador Evan Blass, LG prepara el lanzamiento del LG V60, un teléfono a anunciarse en esta primavera en lugar del LG G9. Blass, conocido en internet como @Evleaks, compartió además una imagen del celular con algunas de sus especificaciones.

De acuerdo con la imagen, el LG V60 tendría cuatro micrófonos, uno en la parte alta del celular, dos más cerca de la cámara y uno más en la parte inferior. También, el teléfono contaría con una batería imponente de 5,000mAh. Blass no lo menciona pero en la imagen se aprecian al menos tres sensores y un cuarto lente apenas visible que podría estar relacionado a la función de Tiempo de Vuelo (Time of Flight) o quizá un sensor para fotografía macro.

Otro importante aspecto del V60 que se ve en la imagen es que tendría un puerto de audífonos, una característica que se ha ido perdiendo en los celulares gama alta pero que usuarios aún siguen deseando por temas de facilidad de uso. Si bien los audífonos inalámbricos o de cable USB-C cada vez son más usados, los usuarios preferirían seguir usando sus audífonos con puerto de 3.5mm.

Blass indica que el celular no será transparente, esto a pesar de que en la imagen publicada se aprecia una espalda de este tipo. Al parecer LG usará esta imagen como una forma de destacar algunas de las bondades de su celular. Sin embargo, hay historial de fabricantes —como Xiaomi— que han lanzado celulares con espalda transparente.

LG no asistirá al MWC 2020 a causa del coronavirus. Así que no esperes que el LG V60 se anuncie durante el evento europeo. La firma coreana no da comentarios sobre filtraciones.