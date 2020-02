Juan Garzon / CNET

El LG V60, cuyo nombre oficial es LG V60 ThinQ 5G, es el nuevo teléfono insignia de la empresa surcoreana que aunque se adelanta al LG G9 que se esperaba para la primera mitad del año, integra muchas de las novedades esperadas de ese celular, incluyendo un procesador Snapdragon 865, una gran batería de 5,000mAh, pantalla OLED y la capacidad de grabar video 8K.

El LG V60 es también compatible con carga inalámbrica (Qi), tiene un lector de huellas integrado en la pantalla, resistencia al agua con certificación IP68 y ejecuta Android 10.

Con estas características, el LG V60 ThinQ 5G llega para plantar cara al Samsung Galaxy S20, Galaxy S20 Plus y Galaxy S20 Ultra, pero lo interesante es que LG dice que no solo será más barato en la mayoría de mercados, sino que también llega con una pantalla secundaria como la del LG G8X que extiende su funcionamiento para ofrecer algo similar a lo que ofrecen teléfonos plegables como el Galaxy Fold y el Huawei Mate X.

Diseño: Elegante y parecido al Galaxy S10 Plus

El LG V60 ThinQ 5G tiene un diseño muy parecido al del LG G8 y G8X, incluyendo una parte frontal y trasera relativamente plana y un marco de metal que lo hace más resistente.

El LG V60 incluso mantiene el conector de audífonos tradicional (3.5mm) para convertirlo en uno de los pocos teléfonos insignia, junto con el Sony Xperia 1 II en tener esta característica en 2020. Además, LG sigue integrando un amplificador de alta fidelidad para ofrecer una muy buen calidad de sonido a través de audífonos tradicionales.

Este celular LG es también compatible con carga inalámbrica, es resistente al agua con la certificación IP68 (la pantalla secundaria no tiene resistencia al agua) y tiene una ranura para tarjeta microSD.

Lo interesante es que la parte trasera del LG V60 se parece mucho a la del Galaxy S10 Plus, pues está compuesta principalmente de una línea horizontal donde se sitúan las cámaras.

Por otra parte, me gusta mucho que LG también quiere buscar un poco más de elegancia que de costumbre, porque por ejemplo en el modelo de color azul (también estará disponible en color blanco), el marco de metal tiene un tono dorado (muy leve) que lo hace sentirse más premium y ese color también aparece en el borde del módulo de las cámaras traseras.

El LG V60 se siente bien en la mano a pesar de tener una pantalla OLED de 6.8 pulgadas con una resolución Full HD+. Sin embargo, es claro que es un celular grande que no es muy fácil de controlar con una sola mano y podría ser demasiado grande para muchos.

Puerto de audífonos y sonido de alta fidelidad



LG no se rinde y sigue ofreciendo una entrada tradicional para audífonos (3.5mm) algo que muchos fabricantes ya han estado retirando de sus celulares, incluyendo Samsung con sus Galaxy S20.

Además, el LG V60 aún integra un Quad Dac que sirve como amplificador para mejorar la calidad del sonido de canciones para que suenen más cerca de la alta fidelidad que muchos deseamos. LG nos dijo, sin embargo, que ese amplificar no ha cambiado frente a la generación anterior de su teléfono insignia. La mejora llega principalmente a través de inteligencia artificial que LG ha implementado en sus televisores para analizar millones de ejemplos de sonido par ajustar automáticamente el mejor perfil de sonido.

Dos pantallas: Como un teléfono plegable barato

En Estados Unidos y en otros países el LG V60 se venderá principalmente acompañado de una pantalla secundaria (Dual Screen) que ofrece exactamente la misma calidad de la pantalla principal. Inclusive, la pantalla secundaria tiene una ceja como la pantalla principal, pero no tiene una cámara integrada allí.

Aunque esto es extraño, LG dice que es simplemente para ofrecer simetría entre las dos pantallas y para que la experiencia sea la misma sin importar cuál pantalla estés viendo.

La pantalla secundaria funciona como la del LG G8X, así que la puedes colocar en la espalda del celular si no quieres utilizarla o ajustarla en toda clase de ángulos para que también sirva como soporte del celular.

Asimismo, las funciones se mantienen. Con esto, puedes extender la función de apps, tener dos apps abiertos a la vez o simplemente puedes ver un video mientras puedes navegar estar en Facebook o navegar por una página Web. Esto quiere decir que puedes colocar en la pantalla inferior los controles para videojuegos mientras que en la parte superior ves lo que sucede en el juego, o simplemente puedes tener una ventana de Chrome abierta en cada pantalla.

Cámaras: Video 8K, fotos 3D y más

Similar a lo que ofrecen los Galaxy S20, el LG V60 hace mucho énfasis en la importancia de sus cámaras.

El LG V60 permite grabar video 8K (como los celulares de Samsung); tiene un impresionante sensor principal de 64 megapixeles e incorpora nuevas funciones. Entre estas destaca la posibilidad de hacer fotos 3D para Facebook que luego puedes compartir directamente desde el celular y sin tener que modificarlas, porque las fotos 3D son simplemente un filtro en el app de la cámara.

Asimismo, el LG V60 trae una nueva función llamada Voice Bokeh que le da prioridad a la voz de las personas frente a la cámara, mientras que reduce el ruido ambiental.

Mira a continuación algunas de las fotos que hice con una unidad de preproducción del LG V60.

Gran batería: 5,000mAh

El LG V60 tiene una batería de 5,000mAh, la misma capacidad que vemos en el Galaxy S20 Ultra.

Con esto y su pantalla Full HD+, el celular debería ofrecer una muy buena duración de batería, pero hasta que no la probemos con detalle no lo sabremos con certeza.

El LG V60 también tiene Quick Charge 4 como la metodología de carga rápida, así que con el adaptador que encuentras en tu caja podrías cargar el celular a 25 vatios como los celulares de Samsung.

Un dato curioso que LG reveló es que por el momento el límite de baterías, al menos en Estados Unidos, es de 5,000mAh según reglas establecidas por el gobierno para diferenciar un celular de una tableta y otros dispositivos más grandes.

LG Pay

El LG V60 integra el nuevo sistema de pagos de la empresa que es uno de los más nuevos en Estados Unidos, pero se diferencia de la misma manera como lo hace Samsung Pay al no solo ser compatible con NFC, sino también con terminales de pago que no tienen esta tecnología al lograr hacer pensar que has deslizado la tarjeta al enviar hondas magnéticas.

De esta manera, la compatibilidad que ofrece LG Pay es superior a lo que ofrece Apple Pay y Google Pay.

LG V60: Características y especificaciones

Pantalla : 6.8 pulgadas (OLED) con tasa de actualización de 60Hz

: 6.8 pulgadas (OLED) con tasa de actualización de 60Hz Resolución : 2,460x1,080 pixeles

: 2,460x1,080 pixeles Procesador : Snapdragon 865

: Snapdragon 865 RAM : 8GB

: 8GB Almacenamiento : 128GB

: 128GB Ranura microSD : Sí

: Sí Sistema operativo : Android 10

: Android 10 Batería : 5,000mAh

: 5,000mAh Carga inalámbrica : Sí

: Sí Conector de audífonos (3.5mm): Sí

(3.5mm): Sí Cámaras : 64 megapixeles (f/1.8) que captura fotos con zoom óptico 2X a 16 megapixeles + gran angular de 13 megapixeles (f/1.9) + sensor de Tiempo de vlueo (ToF)

: 64 megapixeles (f/1.8) que captura fotos con zoom óptico 2X a 16 megapixeles + gran angular de 13 megapixeles (f/1.9) + sensor de Tiempo de vlueo (ToF) Cámara frontal : 10 megapixeles

: 10 megapixeles Resistencia al agua : Sí, IP68

: Sí, IP68 Lector de huellas: Sí, en pantalla

Sí, en pantalla 5G: Sí, en algunos mercados y con diferentes versiones compatibles con diversas redes

Sí, en algunos mercados y con diferentes versiones compatibles con diversas redes Color : Azul y blanco

: Azul y blanco Tamaño: 160.4x77.7x8.9mm

160.4x77.7x8.9mm Peso: 218 gramos

Precio y disponibilidad

La empresa reveló que el precio del LG V60 ThinQ 5G será inferior al de los tres Galaxy S20 y que estará disponible en marzo. Sin embargo, la empresa no dijo con exactitud su precio y fecha de lanzamiento.

Vale la pena aclarar que por este precio el celular también incluiría la pantalla secundaria en la mayoría de partes donde se compre inicialmente, así que ofrece gran valor.

Opiniones

El LG V60 ThinQ 5G tiene lo suficiente para competir con los Galaxy S20 y los mejores en el mercado, especialmente que su precio es inferior.

Sin embargo, falta probar las cámaras con más detalle para saber cómo se comparan con otros teléfonos en el mercado y mirar a ver si la experiencia general que LG ofrecer a través de su software ha mejorado frente a las versiones recientes.

Esperamos recibir una unidad en las próximas semanas para hacerle el análisis completo.

