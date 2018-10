LG V40 vs. Galaxy Note 9 vs. iPhone XS Max: ¿Cuál es mejor celular?

Josh Miller/CNET

El LG V40 ThinQ llega con cinco cámaras (tres cámaras traseras y dos frontales) para retar al Galaxy Note 9 y iPhone XS Max, dos celulares potentes, grandes y más costosos.

El más barato de estos celulares es el LG V40, con su precio inicial de US$899, seguido del Galaxy Note 9 que tiene un precio inicial de US$999 y luego el iPhone XS Max que tiene un precio de US$1,099.

La principal ventaja del LG V40 ThinQ se encuentra en sus cámaras, ya que ofrece la misma experiencia del celular de Samsung y Apple (como un lente regular y telefoto), pero además incluye un lente gran angular que le permite diferenciarse y ofrece aún más flexibilidad para tomar fotos y capturar diferentes perspectivas desde una misma posición.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la única cámara con estabilización de imagen óptica en el LG V40 es la principal, mientras que las dos cámaras del Galaxy Note 9 y del iPhone XS Max cuentan con esa estabilización.

De manera similar, el LG V40 integra también dos cámaras frontales, una gran angular y una regular que permiten más flexibilidad cuando quieres tomarte una selfie tú solo o cuando quieres tomarte una selfie con tus amigos.

Además, incluye un amplificador de sonido de alta fidelidad Quad-Dac de 32 bits con tecnología DTS:X que ofrece una mejor calidad de sonido a través de audífonos conectados directamente al celular. Y, ya que estamos hablando de audífonos, es bueno mencionar que el único que no tiene conector de audífonos regular aquí es el iPhone XS Max.

Sin embargo, la doble bocina del iPhone y la del Galaxy Note 9 (el celular de Samsung tiene tecnología Dolby Atmos) ofrece una mejor calidad de sonido por sí solos.

Los tres celulares son resistentes al agua con la certificación IP68 (hasta 2 metros de profundidad por hasta 30 minutos), se pueden cargar inalámbricamente, tienen parte trasera y frontal de vidrio, y son compatibles con carga rápida. Sin embargo, para que esta última función la puedas disfrutar en el iPhone XS Max, tendrás que comprar un adaptador y cable adicional que generalmente cuesta US$68 más (US$19 cable y US$49 adaptador).

Algo interesante es que a pesar de que estos celulares tienen pantallas y tamaños muy similares (el iPhone XS Max es el más grande con una pantalla de 6.5 pulgadas vs. 6.4 pulgadas de los otros), el LG V40 es considerablemente más liviano (169 gramos vs. 201 gramos del Note 9 y 208 gramos del iPhone XS Max).

Asimismo, los tres celulares tienen pantallas OLED que no hay muchas cosas por las cuales podríamos quejarnos, ya que son excelentes. La única observación aquí estaría en que el LG V40 es el que tiene mejor resolución (3,120x1,440 pixeles vs. 2,960x1,440 pixeles en el Note 9 y 2,688x1,242 pixeles) y densidad de pixeles que los otros celulares (537ppp vs. 414ppp vs. 458ppp.

Reproduciendo: Mira esto: LG V40 ThinQ: Esto es lo que ofrecen sus cinco cámaras

Además, mientras que el iPhone XS Max tiene la ceja más grande de todas, el LG V40 tiene la ceja más pequeña de estos celulares y el Galaxy Note 9 no tiene ninguna ceja. Dicho esto, es claro que el Galaxy Note 9 tiene el diseño más simétrico de los tres.

Además, el Galaxy Note 9 tiene su lápiz óptico con todas sus funciones, se puede convertir en mejores gafas de realidad virtual o en una computadora de escritorio con sólo conectarlo a un monitor y es el que tiene más almacenamiento inicial (128GB vs. 64GB). Inclusive, gracias a que este tiene una ranura microSD (igual que el LG V40 porque el iPhone XS Max no tiene), el Galaxy Note 9 puede tener hasta 1TB de almacenamiento.

El iPhone XS Max se puede comprar también con 256GB o 512GB de almacenamiento (el Note 9 sólo en 128GB o 512GB más la ranura microSD), mientras que el LG V40 sólo se puede comprar con 64GB de almacenamiento actualmente.

El Galaxy Note 9 también tiene un lector de iris y el iPhone XS Max tiene el mejor reconocimiento facial de los tres, pero aunque el celular de Samsung y el de LG son los únicos que tienen un lector de huellas en este comparativo, el tamaño y posicionamiento que implementa LG en el V40 lo hacen ser más práctico.

En cuantoa especificaciones, el Galaxy Note 9 es el que gana al integrar hasta 8GB de RAM y una batería de 4,000mAh. Sin embargo, aunque el V40 y el Note 9 comparten el mismo procesador Snapdragon 845, el procesador A12 Bionic de Apple ha logrado ofrecer grandes resultados y sobrepasar, al menos en algunas pruebas de rendimiento, al los otros dos celulares.

Concluir que uno es mejor que otro es difícil porque primero dependerá de la preferencia de sistema operativo que tengas (sea Android en el LG V40 y Note 9, o iOS en el iPhone XS Max).

Reproduciendo: Mira esto: LG V40 ThinQ vs. Galaxy Note 9: ¿Cuál es mejor?

Si prefieres tres cámaras con diferentes perspectivas y mejor calidad de sonido por audífonos, el LG V40 es para ti. Si quieres el que tenga más funciones y mejor duración de batería, el Galaxy Note 9 es para ti. Pero, si prefieres iOS y te interesa tener un mejor reconocimiento facial, el iPhone XS Max es una mejor opción.

LG V40 ThinQ Galaxy Note 9 iPhone XS Max Pantalla 6.4 pulgadas (OLED) 6.4 pugadas (AMOLED) 6.5 pulgadas (OLED) Resolución 3,120x1,440 pixeles 2,960x1,440 pixeles 2,688x1,242 pixeles Densidad de pixeles 537ppp 514ppp 458ppp Sistema operativo Android Oreo Android Oreo iOS 12 Procesador 2.8GHz Qualcomm Snapdragon 845 (ocho núcleos) 2.8GHz Qualcomm Snapdragon 845 (ocho núcleos) / 2.7GHz Samsung Exynos 9810 (ocho núcleos) Apple A12 Bionic (seis núcleos) Almacenamiento 64GB 128GB o 512GB 64GB, 256GB, 512GB Expansión de almacenamiento Sí Sí No Cámara trasera Una cámara regular de 12 megapixeles (de 78 grados con apertura f/1.5 y estabilización de imagen óptica), una gran angular de 16 megapixeles (de 107 grados con apertura de f/1.9) y un telefoto de 12 megapixeles (de 45 grados con apertura de f/2.4) 12 megapixeles con estabilización de imagen óptica, doble fotodiodo (doble pixel) y apertura variable de f/1.5 y f/2.4 Doble cámara de 12 megapixeles, una con estabilización de imagen óptica y apertura de f/1.8 y f/2.4 Grabación en cámara lenta 240fps en Full HD, 60fps en 4K 960fps en HD, 240fps en Full HD, 60fps en 4K 240fps en Full HD, 60fps en 4K Cámara frontal Doble de 8 megapixeles y una gran angular de 5 megapixeles 8 megapixeles de f/1.7 7 megapixeles (TrueDepth Camera) RAM 6GB 6GB o 8GB 4GB Batería 3,300mAh 4,000mAh 3,179mAh Batería extraíble No No No Conectividad 4G LTE, Bluetooth 5, Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) 4G LTE, Bluetooth 5, Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) 4G LTE, Bluetooth 5.0 Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) NFC Sí Sí Sí Resistente al agua Sí (IP68: hasta 2 metros de profundidad por 30 minutos) Sí (IP68: hasta 1.5 metros de profundidad por 30 minutos) Sí (IP68: hasta 2 metros de profundidad por 30 minutos) Lector de huellas Sí (trasero) Sí (parte inferior de las cámaras traseras) No Lector de iris No Sí (Intelligent Scan: activa el reconocimiento de iris y facial a la vez) No Reconocimiento de rostro Sí Sí Sí (Face ID) Carga inalámbrica Sí Sí Sí Características importantes Bocina boombox, DTS:X, Hi-Fi Quad DAC de 32 bits, doble cámara frontal y tres cámaras traseras, pantalla casi sin biseles con ceja, resistente al agua, cámara gran angular, zoom óptico 2x a través de su telefoto, resistencia al agua, ranura para tarjeta microSD, compatible con carga inalámbrica, botón dedicado a Google Assistant Doble bocina con Dolby Atmos, cámara con estabilización de imagen óptica y apertura variable, resistencia al agua, ranura para tarjeta microSD, USB-C, Google Play y Samsung Pay, Bixby, escáner de iris, pantalla curva con funciones pantalla Edge, trae audífonos optimizados por AKG, se puede convertir en gafas de realidad virtual con Gear VR y computadora de escritorio sin Samsung DeX Pad o DeX, S Pen con más colores y funciona como control remoto y su cámara trae funciones de inteligencia artificial. Pantalla casi sin biseles, reconocimiento facial 3D, animojis, efecto bokeh que se puede ajustar después de tomar la foto, Apple Pay, Siri, doble bocina, 3D Touch Tamaño 158.7x75.7x7.6mm 161.9x76.4x8.8mm 157.5x77.4x7.7mm Peso 169 gramos 201 gramos 208 gramos Precio Desde US$899 US$999/1,009 euros/24,999 pesos mexicanos US$1,099/1,259 euros/26,999 pesos mexicanos

