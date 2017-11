CNET

Ya sé. Estarás pensando: otro teléfono bonito, con pantalla casi sin biseles y doble cámara. Y en efecto, estás en lo cierto, aunque el LG V30 tiene un par de detalles adicionales que querrás conocer, antes de decidirte por un teléfono de la gama alta esta temporada.

El LG V30 es el teléfono más reciente de la empresa sudcoreana y, sí, es un teléfono caro, aunque cuesta menos que el Galaxy Note 8 o el iPhone X, pero integra un sello diferenciador: su cámara dual permite hacer capturas con un lente gran angular de hasta 120 grados, lo que permite que tanto en fotos como en videos puedas se vean muchos más elementos.

Pero, vamos un paso a la vez: el LG V30 tiene una pantalla OLED de 6 pulgadas de excelente calidad y con muy pocos biseles. Su diseño de vidrio y metal le hacen hermoso y la incorporación de tecnología de audio de alta fidelidad le hacen ideal para los amantes de la música.

Y, one more thing. Antes de seguir, debes saber algo que me impresionó cuando estuve en la presentación de este teléfono: David Franco, el mismísimo director de fotografía de Game of Thrones, probó los modos cinematográficos de la cámara del V30 para capturar videos, y en su opinión son un nivel superior en lo que habíamos visto hasta ahora.

LG V30: la cámara, su gran elemento diferenciador

En un mercado saturado de teléfonos, el LG V30 se diferencia poco de otros equipos. Incorpora UN sensor de huella dactilar y no tiene un mecanismo de identificación facial u ocular; su carcasa es brillante y se ensucia fácilmente -- como todos -- y su panel frontal tiene pocos biseles.

La principal diferencia que noté tras una semana de uso, tiene que ver con el apartado de la cámara y el audio del LG V30. Comencemos por el primero. Este teléfono tiene una cámara dual principal de 16 megapixeles con apertura f/1.6 y una captura de 71 grados, y otro sensor de 13 megapixeles con apertura f/1.9 y captura de 120 grados.

En mis pruebas me encontré con el mayor aspecto diferenciador con respecto a las demás cámaras del mercado: el V30 te permite obtener una captura más amplia de tu foto o video gracias a su sensor de 120 grados, que hace que entren más personas en un selfie -- o un selfie grupal - y más elementos cuando fotografías paisajes. Es como si tuvieras una cámara tipo GoPro, aunque sin ese efecto ojo de pez.

El lado fuerte de esta cámara son, sin duda, los ambientes muy iluminados, mientras que en la oscuridad captura buenas imágenes, aunque no es el teléfono más destacado en esta área. Esta cámara de LG no tiene el ansiado modo retrato, aunque si enfocas un punto de la foto que esté relativamente cerca del objetivo, encontrarás que es capaz de lograr fondos borrosos decentes. Puedes echar un vistazo aquí a nuestra comparativa LG V30 vs Note 8 vs iPhone X vs Pixel 2 XL.

Dentro de la misma cámara principal debemos hablar de su modo video que ahora se divide en "Manual" y "Cine Video". En el primero podrás contar con la captura ampliada, mientras que en el segundo, no.

Sin embargo el modo Cine Video fue el que se llevó las críticas positivas del director de fotografía de Game of Thrones. ¿El motivo? podrás grabar videos incorporando modos de color de escenas cinematográficas preinstaladas: novela de suspenso, melodrama o paisaje son algunos de ellos. Podrás grabar directamente con estos modos y luego acceder al editor inteligente incorporado en el teléfono para generar videos bonitos y con un estilo más hollywoodense.

La cámara frontal, de 5 megapixeles también tiene la opción de gran angular, aunque en esta oportunidad el máximo que conseguiremos de amplitud es de 90 grados. Tiene mejora de tono, iluminación y filtros, que pueden hacerte lucir como otra persona que no eres tú, algo que puede ser bueno para días difíciles.

Un punto negativo que podemos comentar de la cámara del LG V30 es que en ocasiones resulta lenta para capturar las imágenes. Esperemos que este detalle pueda ser corregido mediante software con la llegada de Android Oreo, que la empresa prometió para este mismo año.

César Salza / CNET

Sonido: el otro gran protagonista del LG V30

El otro apartado en el que destaca el LG V30 es el sonido. Si no sabes nada de audio, probablemente esto no es algo que te interesará demasiado, pero los amantes de la alta fidelidad -- conocida como Hi-Fi --, querrán saber que este teléfono incorpora tecnología Quad DAC, a través de un chip que se dedica a convertir la música de digital a analógica, para que el oído humano pueda escuchar más detalles que de lo contrario nos perderíamos.

LG promete un sonido 50 por ciento mejorado cuando activas el modo Hi-Fi del teléfono con relación a cuando no lo haces. Para activarlo necesitas unos audífonos Hi-Fi, que el LG ha incorporado dentro de la caja en algunos mercados como en España, en donde son de la marca B&O.



Este pequeño detalle en nuestras pruebas ha resultado más que interesante, porque te permite escuchar la música de una manera diferente. El único problema que puedes tener si lo dejas activado, es que consumirá más batería de lo que lo haría si reprodujeras música sin utilizar esta opción, la cual puedes configurar en el menú de Ajustes -- viene desactivada por defecto.

Más opiniones sobre el LG V30

El LG V30 tiene una pantalla con colores brillantes y una relación de aspecto de 18:9 ideal para ver videos en todo el panel. Este teléfono se mantiene al mismo nivel de dispositivos como el Galaxy Note 8, al incorporar el procesador Snapdragon 835. Posee 4GB de RAM y 64GB de almacenamientos -- y existe una versión con 128GB de almacenamiento en algunos mercados -- que de buenas a primera son suficientes y que nos han dado un comportamiento positivo en el uso diario.

Adiós doble pantalla: Algo que debemos recordar es que hasta el LG V20 este modelo tenía una pantalla secundaria superior con accesos directos. LG decidió eliminarla en el LG V30, sin embargo puedes activar una barra flotante que cumple funciones similares si así lo deseas. La hemos utilizado más bien poco, pero está presente.



La compatibilidad con contenido HDR 10 y Dolby Vision para ver las series de Netflix o Amazon Prime Video con gran calidad en un panel de buen nivel es otro punto positivo para este equipo de LG, que a pesar de tener luces y sombras puede ser ideal para los amantes de la grabación de videos estilo cinematográfico, quienes también podrán grabar el sonido mediante tecnología Hi-Fi. Un pro y un contra: El LG V30 no viene con Android 8.0 Oreo Pixel 2 XL



Por último un detalle muy importante: el LG V30 se siente muy bien cuando lo tienes en la mano, es fácil de manipular y no es tan resbaladizo como cabría esperar de un teléfono con carcasa de vidrio y metal, al que sin embargo se le pegan las huellas, y mucho.

Lee aquí el análisis técnico y en profundidad del LG V30.

