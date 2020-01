El TV enrollable de LG es oficial: Cuesta US$60,000 y sale a la venta en 2020

Sarah Tew/CNET

La mayor sensación en el segmento de televisores en los pasados dos años en CES fue quizá el increíble televisor enrollable de LG. En caso de que te lo hayas perdido, se trata de un televisor de 65 pulgadas que es suficientemente flexible como para enrollarse y desaparecer dentro de un gabinete. O sea, el televisor se oculta cuando no lo estás viendo. Cuando quieras ver televisor, presionas un botón y el televisor OLED se desenrolla y emerge del gabinete.

LG había dicho que el televisor se empezaría a distribuir en 2019, pero la fecha se aplazó, al menos en Estados Unidos, y el televisor enrollable no se hacía oficial. Ahora, contamos con todos los detalles de este televisor, comenzando con su precio de lista: US$60,000. LG no anunció oficialmente esta cifra pero me lo confirmó JS Lee, el director de mercadotecnia global de la división de entretenimiento en el hogar de LG, durante mi reciente viaje a Corea del Sur. También me dijo que se empezaría a distribuir en la primera mitad de 2020.

Sí, sé que es mucho dinero por un televisor de 65 pulgadas. A modo de comparación, un televisor OLED estándar de 65 pulgadas de LG cuesta unos US$2,000, y su enorme televisor OLED 8K de 88 pulgadas cuesta US$30,000. Sin embargo, el televisor enrollable de LG no es el televisor más caro que existe. Samsung y Sony tienen sus televisores 8K de 98 pulgadas por US$70,000 mientras que el televisor The Wall de Samsung tiene un precio inicial de US$400,000 por la versión de 146 pulgadas.

El televisor LG enrollable, conocido como LG Signature RX, va por una estética más minimalista, con un estante que sostiene una elegante caja de plata. Su sistema de sonido Dolby Atmos está cubierto de tela y una puerta deslizante oculta la pantalla.

Sarah Tew/CNET

Además de poder visualizar el televisor en su tamaño completo, también puedes ver solamente una porción de la pantalla, cuando esta se enrolla y desciende dentro de la caja para dejar visible un cuarto de la pantalla. LG ha diseñado una página de inicio especial para cuando la pantalla está minimizada en la que se muestra un reloj, datos del clima y fotos personales. La pantalla puede desaparecer completamente cuando se reproduce música. El sistema de sonido del televisor puede interactuar con tu teléfono a través de Bluetooth.

Sarah Tew/CNET

Cuando vi esta pantalla enrollable por primera vez en persona el año pasado, la pantalla se ve sólida y rígida cuando está desenrollada. El material de la pantalla OLED está fijada a muchas barras horizontales y delgadas que soportan la estructura. La pantalla se eleva y desciende a través de un par de brazos que se encuentran en la parte trasera. La unidad no mostró ninguna arruga o señales de desgaste debido a la acción de enrollar y desenrollar.

LG dice que el televisor se ha enrollado y desenrollado 50,000 veces, lo que equivale a 17 años si enciendes y apagas el televisor ocho veces al día. El RX está cubierto con la garantía estándar de televisores de LG.

Mientras que el RX se desenrolla hacia arriba, LG Display está mostrando una versión concepto que se desenrolla hacia abajo desde el techo, como una pantalla de proyector (no se sabe cuándo o si saldrá a la venta).

Además de la novedad de que se enrolla, el RX debe ofrecer calidad de imagen superior, pero no espero que se desempeñe mejor que sus primos de US$2,000. Incluye la mayoría de los extras que se presentaron en los televisores OLED de LG en 2020, como un procesador A9 Gen 3 y un control de voz para Alexa y Google Assistant de alto alcance. Pero no cuenta con el tuner Next Gen TV (ATSC 3.0) y compatibilidad AMD Freesynch/Nvidia G-sync.

CNET en Español está en Las Vegas del 5 al 10 de enero de 2020 para traerles todos los detalles de CES 2020, la feria de tecnología más grande del mundo.