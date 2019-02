Después de meses de rumores y de filtraciones, ya es oficial: LG ha encontrado sustitutos para su LG G7 y su LG V40.

Pero además no son dos, sino tres teléfonos los que el fabricante surcoreano presentó el domingo, 24 de febrero, un día antes del arranque del Mobile World Congress en Barcelona.

La familia G suma no uno sino dos nuevos miembros, el LG G8 y el LG G8s; un mismo teléfono en dos versiones, una superior y otra más reducida para aquellos que no quieran quedarse sin las prestaciones del G8 (como la tecnología gestual que permite usarlo sin manos) pero cuenten con un presupuesto menor.

LG también nos presentó su nuevo LG V50, el sustituto de LG V40 que llega además de con compatibilidad con redes 5G, con un nuevo complemento novedoso que permite darle múltiples usos al teléfono: la nueva Dual Screen.

LG no ha anunciado un precio ni fecha de disponibilidad de ninguno de los teléfonos ni del accesorio pero esperamos que lo hagan en los próximas semanas.

CNET y CNET en Español están en Barcelona para traerles todos los detalles del Mobile World Congress en esa ciudad.

Y además te contamos qué es CRISPR, la herramienta que está transformando la ingeniería genética: Esto es todo lo que tienes que saber de esta herramienta para la edición genética que un día podrá curar enfermedades, erradicar especies y diseñar bebés.

¿Cuál comprar? Galaxy S10 vs. Galaxy S10 Plus vs. Galaxy S10E vs. Galaxy S10 5G: Comparamos las especificaciones, diseño y otras características de los nuevos Galaxy S10 para determinar sus diferencias.