James Martin/CNET

LG es una de las empresas que salvo sorpresa pasará desapercibida durante el Congreso Mundial de Dispositivos Móviles (MWC, por sus siglas en inglés) de este año. La empresa ha confirmado a CNET en Español que no albergará ningún evento grande para hacer anuncios importantes, por lo que se descarta la presentación de un LG G7.

En 2017 LG presentó el LG G6, uno de los teléfonos que más destacó en esa edición, en particular porque Samsung no hizo ningún lanzamiento importante en esa oportunidad. Eso permitió a LG brillar más que otros años, algo que en MWC 2018 podría cambiar.

LG mostrará inteligencia artificial en MWC 2018

LG no tendrá un LG G7 en MWC, pero al menos presentará una nueva inteligencia artificial, que la empresa anunció hace unos días. Se trata de una tecnología para la cámara del teléfono, que permitirá analizar automáticamente los objetos de una imagen para recomendarnos alguno de los modos preestablecidos de captura, que mejoraran el color y la apariencia general de la foto.

LG dijo que habrá al menos ocho modos preestablecidos: retrato, comida, mascotas, paisajes, ciudad, flores, amanecer y atardecer. Para aplicarlos la empresa desarrolló una tecnología que tiene en consideración el ángulo de vista de la imagen, color, reflexión y luz de fondo, así como el nivel de saturación al momento de realizar la captura.

LG

Esta "novedad" de los teléfonos de LG ya existe en teléfonos Huawei con interfaz EMUI 8.0. La empresa también lanzará un escáner automático de códigos QR y la posibilidad de buscar en una tienda o Internet algo que estás enfocando, como Bixby Vision.

La compañía surcoreana también incorporará nuevos comandos para Google Assistant que permitirán activar diferentes modos de la cámara en el LG V30, el primer teléfono que incorporará esta tecnología.

LG V30s, una nueva versión de su teléfono estrella

Si el LG V30 ha sido el teléfono más importante de LG hasta la fecha, su nueva versión se espera que sea aun mejor. Algunos reportes aseguran que la empresa mostrará en MWC 2018.

Técnicamente el LG V30s sería el teléfono que integraría la nueva inteligencia artificial. Entre sus especificaciones técnicas el dispositivo incluiría básicamente las mismas especificaciones, aunque existe la duda de si integraría el nuevo procesador Snapdragon 845. Además se cree que tendrá 6GB de RAM y 256GB de almacenamiento, uno de los detalles más importantes que mostrarían que la empresa realmente quiere potenciar el uso de su cámara 4K y sus diferentes estilos de grabación cinematográfica, que suelen ocupar mucho espacio en el equipo.

De momento no se esperan más anuncios importantes de LG durante MWC 2018, sobre todo porque la empresa no ha realizado una convocatoria como lo ha hecho Samsung que presentará el Galaxy S9 y otras novedades u otras empresas como Sony, Motorola, Nokia y hasta Huawei, que aunque no presentará un dispositivo estrella, sí tendrá otros dispositivos en la feria.

CNET y CNET en Español estarán este mes en Barcelona para traerles todos los detalles del Congreso Mundial de Dispositivos Móviles (MWC).