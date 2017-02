Juan Garzón / CNET

BARCELONA -- Yo he venido al MWC a jugar, pero estos lanzamientos no han sido tan entretenidos. En el meteórico fin de semana de prensa en el que los periodistas tenemos que ingerir altas dosis de cafeína para sobrevivir a todas las citas para ver las novedades de los fabricantes, las "novedades" han sido pocas, y mi cara de asombro (inserte aquí el emoji respectivo) no ha sido tal en ninguno de los casos.

Tal vez sean tantas filtraciones las que hacen aburridos los lanzamientos, o que Samsung dijera que presentaría un video para mostrar "algo" del Galaxy S8 y que ese tráiler no dijera nada, pero se ha pasado el fin de semana, y aún no he encontrado el "efecto wow" como a unos colegas y a mi nos gusta llamar a ese momento en el que algo te sorprende para cambiar tu vida.

LG, Huawei, Nokia, Alcatel, BlackBerry, Sony... todas han lanzado teléfonos en el Congreso Mundial de Dispositivos Móviles, pero ninguna de ellas me ha sorprendido demasiado.

LG G6: un "wow" esperado

He decidido que LG se llevara el titular de este artículo básicamente porque ha introducido algo diferente. El LG G6 con su delantera casi completamente cubierta por la pantalla me ha gustado mucho, además cuando lo sostienes en la mano te deja una buena sensación de agarre, sus cámaras han mejorado y en general el dispositivo introduce un nuevo concepto en el que veremos un nuevo ratio de imágenes más grandes que pueden cambiar la forma en la que interactuamos con un dispositivo móvil.

Huawei P10: mejor diseño, mismo dispositivo

Mientras escribo estas líneas sostengo en mi mano un Huawei P10 en color "negro mate", idéntico al del iPhone 7, y por más que lo miro, no dejo de pensar en sus grandes parecidos con el teléfono de Apple, y al mismo tiempo veo como la empresa ha mantenido sus formas para cambiar el estuche un poco y nada más.

El teléfono tiene una mejor doble cámara, de eso no hay duda, y también ha introducido una nueva interfaz, pero no hay un efecto wow más allá que el de los colores pantone de sus equipos. El azul es simplemente hermoso, y su funcionamiento con un procesador potente como el del Mate 9 seguro te sorprenderá, pero insisto... ¿más de lo mismo?

Un mar de teléfonos y el Nokia 3310

Además de estas dos grandes compañías vimos un Sony Xperia XZ Premium bonito con efecto espejo que se parece mucho a otros dispositivos de la empresa, que también recicló algunos terminales gama media volviéndolos a lanzar con nueva especificaciones, mientras que BlackBerry dio a conocer el KeyOne, un teléfono que quiere revivir la filosofía del Curve o del Bold, con teclado y a la vez pantalla táctil, algo muy vintage y a la vez tierno, que seguramente te recordará tus inicios con la telefonía móvil.

Creo que sin dudas la llegada del Nokia 3310 a nuestras vidas ha sido una de las principales novedades de este fin de semana de prensa meteórico, en el que el equipo de CNET en Español solo podía recordar la culebrita de este antiguo teléfono, que nos sacó una sonrisa con solo mirarlo. ¡Gracias Nokia! Por poner un poco de sentido del humor en nuestra vida. Los Nokia 3 y 5 con Android son bonitos, como el Alcatel A5, pero de momento, nada del otro mundo.

Sí, ya sé que Samsung también hizo un evento, donde anunció la Galaxy Tab S3 y la Galaxy Book, así como unas nuevas Gear VR con control remoto, pero a decir verdad, Samsung, yo he venido aquí a jugar con teléfonos ;)

Esta semana seguiremos con astucia los meteóricos lanzamientos, y nos pasearemos por la enorme feria de Barcelona en la búsqueda del "efecto wow", de esa tecnología que nos deje con la boca abierta... ¿lo lograremos?

Si te ha gustado algún teléfono o dispositivo en particular déjanos un comentario. ¡Todo es debatible!