LG G8s: El hermano pequeño del G8 no es tan pequeño

LG presentó un día antes del arranque del Mobile World Congress la renovación de sus familias G y V, pero una de ellas llegaba acompañada de un hermano menor.

El LG G8, el nuevo teléfono insignia del fabricante coreano, tiene una versión reducida que se llama LG G8s. El teléfono tiene pocas diferencias con el G8, pero es posible que de cualquier modo se reflejen en un precio más reducido.

A grandes rasgos, el LG G8s tiene una pantalla algo más grande, con 6.2 pulgadas en lugar de 6.1 del LG G8 y unas dimensiones algo más pequeñas. La capacidad de almacenamiento también es menor, ofreciendo una versión de 64GB mientras que el G8 solamente llegará en 128GB.

Otra de las diferencias la tenemos en la cámara trasera, donde tenemos dos cámaras de 13+12 megapixeles en lugar de 16+12 que tiene el G8. Por último, no ofrece sistema de audio Quad Dac para ofrecer sonido de alta fidelidad a través de audífonos ni soporta tampoco sistema de carga inalámbrica.

Por lo demás, el teléfono tiene lo mejor de su hermano mayor, especialmente la cámara frontal llamada Z Camera que logra mapear todo lo que está frente a ella para conseguir cosas como desbloquear el celular colocando la palma de tu mano frente a la cámara (leyendo las venas de tu mano), el desbloqueo 3D o el control gestual.

Respecto a precio y disponibilidad, LG no nos ha dado datos concretos por el momento pero no tardará demasiado en llegar.

CNET en Español estará en febrero en Barcelona para traerles todos los detalles del Mobile World Congress en esa ciudad.

