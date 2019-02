¿LG G8 ThinQ o Samsung Galaxy S10? No es una respuesta tan simple, pero lo primero que probablemente tienes que tener en cuenta primero es cuál de las dos marcas prefieres, sea por reputación, interfaz personalizada de Android o alguna función específica que disfrutas o necesitas más.

Los dos celulares son muy completos al integrar el mismo procesador Snapdragon 855, una pantalla OLED de 6.1 pulgadas, conector de audífonos tradicional, resistencia al agua IP68, ranura para tarjeta microSD y baterías muy similares.

Sin embargo, el LG G8 ThinQ integra 6GB de RAM en vez de 8GB de RAM como el Galaxy S10, pero el G8 integra una batería de 3,500mAh en vez de 3,400mAh.

En diseño, el Galaxy S10 se ve más elegante, tiene carga reversible, lector de huellas en pantalla (por si quieres probarlo porque este aspecto no significa que sea mejor que el del G8) y tiene tres cámaras traseras que no sólo ofrecen la misma combinación de cámara regular con gran angular como lo ha hecho LG por años, sino que también cuenta con telefoto que permite hacer zoom óptico 2X.

Ese lente gran angular era la principal característica que diferenciaba a LG de otros y este año tiene más problemas para distinguirse.

Como puntos positivos, el G8 tiene un amplificador de sonido de alta fidelidad que hace que lo que escuchas a través de audífonos suene mejor, su pantalla reproduce sonido (pero no necesariamente es mejor que la doble bocina del S10) y tiene una carga rápida superior a la de Samsung (Quick Charge 2.0 en vez de Quick Charge 3.0).

Además, el LG G8 integra mejor reconocimiento facial (3D vs. 2D) y permite controlar diferentes funciones al mover tu mano frente a él, al igual que puede escanear las venas de tu mano como método de autenticación.

Asimismo, el LG G8 permite no solo tomar fotos con fondo borroso como muchos otros celulares, sino que puedes también grabar video con ese mismo efecto bokeh.

Aquí recopilamos las principales diferencias de tamaño, especificaciones y otras características del LG G8 con el Galaxy S10.

Sin embargo, ten en cuenta que existen dos versiones del LG G8 y otra versión llamada G8s. Puedes conocer más de lo que ofrecen los LG G8 aquí.

