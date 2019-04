LG G8 ThinQ: lo probé durante 15 días y estas fueron mis impresiones

Angela Lang/CNET

En un mundo en el que Samsung, Huawei y Apple dominan una gran parte del mercado de teléfonos móviles, LG sigue lanzando celulares. Y aunque muchas veces pasan desapercibidos, suelen incluir buenas funciones y, en general, un buen rendimiento. Una muestra de ellos es el LG G8 ThinQ, que lamentablemente vino a este mundo para competir con dos potentes celulares: el Galaxy S10 y el Huawei P30 Pro.

Nosotros ya hemos analizado el LG G8 ThinQ, así que lo que leerás a continuación es mi experiencia personal con este celular tras usarlo durante 15 días continuos.

Mi primera impresión: un diseño bonito, pero resbaloso

Cuando tuve al LG G8 ThinQ en mis manos, noté de una vez que se trataba de un celular brillante, y con una carcasa muy limpia de vidrio que resultó ser muy resbaladiza. Si lo pones en la mesa, se resbalará hasta caer al suelo –esto me sucedió unas 10 o 12 veces– y no, no fue descuido, simplemente el material con el que fue fabricado hace que el celular cobre vida propia.

A esto debo sumar que en la parte positiva, después de tantas caídas sobre alfombra, aunque también sobre el asfalto, el teléfono demostró que es muy resistente, porque no se rompió ninguna de las veces, aunque la parte superior sí sufrió uno que otro arañazo. En una de las ocasiones se me resbaló del bolsillo cuando estaba en el cine viendo Avengers: Endgame, y en otra cuando iba en el metro, se me escapó de las manos por intentar tener varias cosas a la vez.

Además de eso, el teléfono es fácil de manejar con una sola mano; su pantalla de 6.1 pulgadas se ve bastante bien, aunque en ocasiones su brillo automático se reduce demasiado, lo que hace que no veas nada cuando estás bajo el sol. Yo tuve que pasar a brillo manual, y todo perfecto.

Lo bueno: El celular es bonito, su pantalla es grande y con pocos biseles.

El celular es bonito, su pantalla es grande y con pocos biseles. Lo malo: Es resbaladizo, así que no deberías salir de la tienda sin una funda.

Angela Lang/CNET

Lo nuevo: el LG G8 ThinQ lee tus venas

En los últimos meses los fabricantes han decidido incorporar sensor de huella en pantalla, y han relegado una cámara frontal con la tecnología suficiente para hacer tu reconocimiento facial seguro. Este no es el caso de LG, que ha incluido un sensor de huellas en la parte trasera y una cámara frontal con un sensor TOF, que permite reconocimiento facial 3D, y que agrega otra función: la de leer tu mano o, mejor dicho, las venas de tu mano.

Con el nombre de Hand ID, la empresa quiere que puedas desbloquear tu celular con este método, que te permite poner la mano frente a la cámara para hacer tal cosa. En mis pruebas esta opción no ha sido de gran utilidad, tienes que estar a cierta distancia para que funcione, y aunque parece algo futurista, también puedes usar tu mano como Mr. Strange de Avengers: Endgame para abrir aplicaciones.

Particularmente no considero que esta opción sea la mejor de este celular, no es fácil de utilizar, y además requiere que te detengas para poder usar esta función. Así que si esto te parecía atractivo, tampoco es para tanto.

Lo bueno: Su cámara frontal TOF puede hacer desbloqueo facial 3D seguro.

Su cámara frontal TOF puede hacer desbloqueo facial 3D seguro. Lo malo: Hand ID no funciona del todo bien, así que este no es un motivo para comprar este celular.

Cámaras: mejoras en video y buenas fotos

En mi opinón, una de las principales características que debe tener un celular es una buena cámara. La de este celular de LG no es una cámara triple, aunque eso tampoco es tan importante. ¿Qué me parecieron sus fotografías?

Pues bien, el LG G8 ThinQ hace fotos bonitas, aunque sus colores no son tan brillantes como los que puedes encontrar en el S10 o el P30 Pro. Eso en parte podría deberse a que la AI Cam o cámara con Inteligencia Artificial no fuerza tanto los colores para que se vean falsos, algo que a veces obtenemos con los celulares de Huawei – y no pasa nada, porque a muchos usuarios les encanta.

Me costó mucho hacer fotos con fondo borroso cuando había mucha presencial de sol, porque las lentes no eran capaces de determinar bien el objeto o sujeto, pero el resultado cuando estuvo disponible fue bastante bueno. El celular incluye a través del app de cámara diferentes modos de iluminación y el fondo borroso de los retratos puede modificarse después de que has probado la foto. Nuestras fotos nocturnas, por cierto, al aplicar la IA, quedaron incluso mejores que las del Galaxy S10, puedes verlas en esta comparativa.

Reproduciendo: Mira esto: LG G8 ThinQ vs. Galaxy S10: Comparativa de cámaras

La cámara frontal arroja un muy buen resultado gracias a la Z Camera con el sensor TOF, uno de los grandes atributos de este celular. Incluye las mismas opciones de la cámara doble principal, y el resultado es positivo.

Si hablamos de la grabación de video, el LG G8 ThinQ me ha gustado, y creo que tiene potencial para ser un celular dedicado para youtubers o personas que requieren de una cámara para hacer videos semiprofesionales. Por un lado encontramos tecnología para reducir la inestabilidad, y por otro la capacidad de grabar con fondo borroso.

El LG G8 ThinQ es capaz de grabar un mejor fondo borroso que el Huawei P30 Pro, aunque ninguna de las dos tecnologías es perfecta aún. Sin embargo el celular de LG tiene más atributos: video manual y video cinema con efectos, a lo que debemos agregar SlowMotion con música y video acorde gracias a la IA.

Lo bueno: Su cámara de video ofrece grades atributos. Su cámara fotográfica es buena, aunque no la mejor.

Su cámara de video ofrece grades atributos. Su cámara fotográfica es buena, aunque no la mejor. Lo malo: El efecto de fondo borroso en videos no es perfecto, y no debes considerar este teléfono solo por esta opción.

Reproduciendo: Mira esto: LG G8 ThinQ: Análisis corto de un celular que no deberías...

Mi uso diario y conclusiones

Usándolo día a día sin una funda, me di cuenta que es un peligro colocar el LG G8 ThinQ sobre cualquier superficie. Tanto fue así, que mis compañeros incluso recogían el celular del suelo cuando éste, de manera autónoma, decidía suicidarse.

Dejando este detallito de lado, en general la batería logró durarme un día entero sin problemas. Algo interesante es que la interfaz de LG es muy diferente a la de la mayoría de celulares que había probado. No es como la del Pixel 3 ni mucho menos como la del S10.

Encuentro que esta interfaz tiene muchas animaciones que no son necesarias y que a veces confunden o ralentizan el proceso. Este celular tiene el mismo procesador del Galaxy S10, el Snapdragon 855, así que el teléfono es fluido en general, sin mayores inconvenientes.

Algo pude disfrutar fue del buen audio del celular. Por un lado tiene puerto para audífonos, y por el otro tiene tecnología Quad Dac, que permite que a través de tus audífonos disfrutes de sonido de alta fidelidad, y esto se nota desde la primera vez que escuché una canción con el teléfono.

Este celular se vende con algunas operadoras y tiendas en Estados Unidos en menos de US$700, por lo cual si lo comparamos como el S10 o el P30 Pro, desde luego parece una idea de compra más razonada. Todo dependerá de tus intereses, pero este es, sin dudas un buen teléfono que disfrutarás si decides comprarlo.

Análisis LG G8 ThinQ El LG G8 ThinQ es un excelente celular que podría quedarse atrás de celulares como los Galaxy S10, pero como se puede comprar por menos de US$650, es un celular que no debes ignorar. Lee Nuestro Análisis $829.99 en AT&T Wireless