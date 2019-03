El LG G8 ThinQ llega a EE.UU. el 11 de abril por US$820 --o gratis

Angela Lang/CNET

LG anunció el jueves que el teléfono insignia LG G8 ThinQ que LG dio a conocer en febrero durante el MWC 2019, está a punto de hacer su debut en Estados Unidos.

La fabricante de dispositivos dijo que el LG G8 ThinQ llegará a las grandes telefónicas y minoristas el 11 de abril, y tendrá un precio base de US$820 por el modelo desbloqueado con 128GB de almacenamiento interno.

Además, los consumidores decididos en comprarse una unidad durante la preventa que arranca el viernes 29 de marzo podrían también sacar ventaja de algunas promociones que ofrecerán ciertas operadoras y minoristas siempre y cuando reserven el celular por adelantado.

El LG G8 ThinQ estará disponible en Verizon, AT&T, T-Mobile, Sprint, US Cellular y Xfinity Mobile, y en las minoristas Best Buy y B&H.

Aquí los detalles:

Verizon: Recibe un crédito de hasta US$1,000

Los clientes nuevos de Verizon podrían recibir hasta US$1,000 en créditos en la compra del LG G8 ThinQ combinando algunas promociones y la activación de una línea nueva, dijo la telefónica en un email el jueves.

Por ejemplo, pueden recibir un descuento de US$350 si lo pagan a plazos además de hasta US$450 si canjean un celular usado. Verizon también les ofrece una tarjeta de prepago MasterCard valorada en US$200 si activan un plan ilimitado elegible. Mediante el plan de pagos a plazos, el LG G8 ThinQ cuesta US$35 al mes por 24 meses (un total de US$840).

Los clientes existentes que quieran actualizarse al nuevo teléfono pueden canjear un celular viejo y recibir un crédito de US$200. Verizon también dará una tarjeta de regalo con un valor de US$100 con la compra del paquete de accesorios (valor de US$150) para el LG G8 ThinQ.

Todos los descuentos, dice Verizon, serán reembolsados a los consumidores como un crédito en sus facturas. La tarjeta de prepago se enviará en un plazo de ocho semanas.

AT&T: Compra uno y recibe otro gratis

Aunque la preventa del LG G8 ThinQ comenzará el viernes 29 de marzo -- el mismo día en todas las operadoras --, el dispositivo no llegará a las tiendas de AT&T hasta el 12 de abril, dijo la operadora en un comunicado.

En AT&T el LG G8 ThinQ te costará un total de US$830 o US$27.67 mensuales por 30 meses, y por tiempo limitado, si compras uno, vas a recibir otro gratis. Ambos celulares se deben pagar por el plan de pagos a plazos y al menos uno debe de ser una activación nueva con un plan que cueste un mínimo de US$50 al mes.

T-Mobile: Ahorra US$200 o más

Si prefieres T-Mobile como tu operadora, también podrás conseguirte el LG G8 ThinQ allí -- pero tendrás que esperar un poco. La preventa no inicia hasta el 5 de abril a la 5 a.m. hora del Pacífico y el dispositivo no llegará a las tiendas hasta el 12 de abril.

En T-Mobile el precio base del LG G8 ThinQ es de US$620 porque la telefónica le ofrecerá a todos sus clientes un descuento de US$200 en el celular. Los pagos a plazos serían de US$25.84 mensuales por 24 meses.

Sin embargo, T-Mobile podría reducir el precio hasta un 50 por ciento adicional si canjeas un celular usado o si agregas una línea nueva. Esto significa que si eres un cliente nuevo podrías pagar cerca de US$310 en el LG G8 ThinQ por esta telefónica.

Sprint: Compra un LG G8 ThinQ por un total de US$360

La preventa del LG G8 ThinQ comenzará el mismo día que en otras operadoras pero el dispositivo no llegará a las tiendas de Sprint hasta el 12 de abril.

La oferta de Sprint para el LG G8 ThinQ aplica si los consumidores alquilan el celular mediante el programa Sprint Flex. El programa les permitirá actualizarse a un teléfono nuevo después de 18 meses o quedarse con el dispositivo y pagarlo por un total de 24 meses. Los pagos mensuales son de US$35 al mes por entre 18 a 24 meses (por un costo total de entre US$630 y US$840).

Sin embargo, Sprint dijo en un comunicado que a partir del segundo mes le reembolsará a los clientes US$20 al mes a su factura. Esto significa que los consumidores acabarían pagando solo US$270 si alquilan el celular por 18 meses o US$360 si se quedan con el después de dos años.

Sprint también ofrece una tarjeta de prepago de US$150 MasterCard con la compra de más de US$75 en accesorios.