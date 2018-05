LG G7 ThinQ vs. LG V30 vs. LG V30S ThinQ vs. LG G6: ¿Cuáles son las diferencias?

Josh Miller/CNET

El LG G7 ThinQ es el nuevo teléfono insignia de la empresa, pero ¿en qué se diferencia del LG V30S ThinQ, un celular anunciado sólo un par de meses y que hasta ahora está llegando a EE.UU.? ¿Qué lo distingue del LG V30 y el LG G6?

Empecemos por las especificaciones.

El LG G6 tiene el procesador más viejo de todos (presentado en 2016), el Snapdragon 821. Por su parte, el LG V30 y el V30S ThinQ integran un procesador más reciente y potente (presentado en 2017), el Snapdragon 835.

Aunque, los V30 tienen un procesador de una generación anterior, la diferencia en el desempeño no es demasiado grande, pero la diferencia con el G6 sí es notable.

Otra especificación relevante es la memoria RAM. El LG V30S ThinQ es el único que se vende a nivel mundial con 6GB de RAM, mientras que los otros tienen 4GB de RAM. El LG G7 ThinQ tiene una versión con 6GB de RAM, pero por el momento este se venderá en pocos mercados.

De manera similar, todos tienen una versión base de 64GB de almacenamiento, con excepción del LG V30S ThinQ que tiene como versión base 128GB de almacenamiento y está disponible hasta con 256GB de almacenamiento.

Los otros celulares tienen versión de 128GB, pero no están disponibles en todas partes, así que depende totalmente del mercado.

En cuanto a la batería, todos estos celulares tienen una de 3,300mAh, menos el LG G7 ThinQ.

El diseño de estos celulares es de primera categoría, pero el LG G6 se queda un poco atrás. Y aunque el LG G7 ThinQ es más refinado, tiene un ceja o notch que no es para todos.

El LG V30S y V30 tienen una pantalla de 6 pulgadas, el G6 de 5.7 pulgadas y el G7 ThinQ de 6.1 pulgadas. Esto hace que el G6 sea el más cómodo de usar en la mano, seguido del G7 ThinQ. Inclusive, teniendo el G7 y el V30/V30S uno al lado del otro, los V30 terminan sintiéndose un poco muy anchos.

Reproduciendo: Mira esto: LG G7 ThinQ: Primer vistazo del teléfono insignia de...

Todos estos celulares se pueden cargar inalámbricamente (aunque el G6 no trae esto en todos los mercados), son igual de resistentes al agua (IP68), tiene ranura microSD y se pueden cargar inalámbricamente.

Una de las grandes diferencias en el diseño es que el LG G7 ThinQ es el único que no integra un botón de encendido en el lector de huellas en la parte trasera, sino que tiene su propio botón en el borde derecho.

Además, aunque todos tienen un amplificador Quad-Dac de alta fidelidad, el del G7 ThinQ es el más avanzado y el del G6 llega a unos cuantos mercados (no está disponible en EE.UU.).

Asimismo, el LG G7 ThinQ es el único con tecnología avanzada para su bocina: tiene tecnología DTS:X que promete ofrecer un sonido 3D de alta calidad.

Por otra parte, el LG G7 ThinQ es el que tiene la inteligencia artificial más avanzada ThinQ, o al menos la que lo hace más visible para el usuario. El que le sigue es el V30S ThinQ, mientras que los otros no tienen la inteligencia ThinQ.

La diferencia entre el LG G7 ThinQ y el V30S ThinQ es que, por ejemplo, mientras que el segundo tiene la capacidad de detectar hasta 8 escenarios u objetos diferentes para ajustar automáticamente las configuraciones de la cámara para (en teoría) tomar una mejor foto, el G7 ThinQ logra identificar hasta 18 escenarios.

Además, otras mejoras combinadas con el nuevo procesador ayudan a que sea más preciso y rápido este proceso.

Reproduciendo: Mira esto: LG G7 ThinQ vs. Samsung Galaxy S9 Plus: ¿Cuál es superior?

La pantalla del LG G7 ThinQ también es la más brillante de estos celulares, tiene un botón físico dedicado a Google Assistant y tiene cámaras mejoradas que también tienen una mejor resolución, aunque la gran angular es un poco más cerrada -- captura menos espacio desde la misma distancia (107 grados vs. 120 vs. 120. vs 125 grados, respectivamente).

En general, el LG G7 ThinQ se apunta a ser el mejor celular de LG hasta la fecha, pero su batería podría ser un problema porque es de menor capacidad.

Sin embargo, aunque no han anunciado el precio del G7 ThinQ, el G6 sería el más barato, seguido del LG G7 ThinQ y V30, mientras que el V30S ThinQ sería el más costoso.

Comparamos diferentes especificaciones y características del LG G7 ThinQ con el LG V30, LG V30S ThinQ y LG G6 para conocer sus diferencias.

Comparación: LG G7 ThinQ vs. LG V30 vs. V30S ThinQ vs. LG G6

LG G7 ThinQ LG V30 LG V30S ThinQ LG G6 Pantalla 6.1 pulgadas (LCD) 6 pulgadas (OLED) 6 pulgadas (OLED) 5.7 pulgadas (LCD) Resolución 3,120x1,440 pixeles 2,880x1,440 pixeles 2,880x1,440 pixeles 2,880x1,440 pixeles Densidad de pixeles 563ppp 537ppp 537ppp 565ppp Sistema operativo Android Oreo Android Nougat (actualizable a Android Oreo) Android Nougat (actualizable a Android Oreo) Android Nougat (actualizable a Android Oreo) Procesador 2.8GHz Qualcomm Snapdragon 845 (ocho núcleos) 2.45GHz Qualcomm Snapdragon 835 (cocho núcleos) 2.45GHz Qualcomm Snapdragon 835 (cocho núcleos) 2.35GHz Qualcomm Snapdragon 821 (cuatro núcleos) Almacenamiento 64GB (128GB en pocos mercados) 64GB, 128GB 128GB 32GB, 64GB, 128GB (dependiendo del mercado) Expansión de almacenamiento Sí Sí Sí Sí Cámara trasera Doble de 16 megapixeles, una regular con apertura de f/1.6 y una gran angular con apertura de f/1.9. Sólo la principal tiene estabilización de imagen óptica Doble cámara. Una de 16 megapixeles con apertura f/1.6 y estabilización de imagen óptica, otra de 13 megapixeles con apertura f/1.9. Doble cámara. Una de 16 megapixeles con apertura f/1.6 y estabilización de imagen óptica, otra de 13 megapixeles con apertura f/1.9. Doble cámara de 13 megapixeles con estabilización de imagen óptica, láser de enfoque automático y apertura de f/1.8 y f/2.4 Grabación en cámara lenta 120fps en HD, 60fps en Full HD, 30fps en 4K 120fps en HD, 60fps en Full HD, 30fps en 4K 120fps en HD, 60fps en Full HD, 30fps en 4K

Cámara frontal 8 megapixeles (f/1.9) 5 megapixeles 5 megapixeles 5 megapixeles RAM 4GB (6GB en pocos mercados) 4GB 6GB 4GB Batería 3,000mAh 3,300mAh 3,300mAh 3,300mAh Batería removible No No No No Conectividad 4G LTE, Bluetooth 5, Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) 4G LTE, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) 4G LTE, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) 4G LTE, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) NFC Sí Sí Sí Sí Resistente al agua Sí (IP68: hasta 1.5 metros de profundidad por 30 minutos) Sí (IP68: hasta 1.5 metros de profundidad por 30 minutos) Sí (IP68: hasta 1.5 metros de profundidad por 30 minutos) Sí (IP68: hasta 1.5 metros de profundidad por 30 minutos) Lector de huellas Sí Sí Sí Sí Lector de iris No No No No Reconocimiento de rostro Sí Sí Sí Sí Carga inalámbrica Sí Sí Sí Sí Características importantes Pantalla casi sin biseles con ceja, cámara gran angular, resistencia al agua, ranura para tarjeta microSD, compatible con carga inalámbrica Pantalla casi sin biseles, carga rápida Quick Charge 3.0, resistencia al agua, ranura para tarjeta microSD, Google Assistant, USB-C, lector de huellas, Android Pay, funciones de fotografía cuadrada, zoom óptico 2x, cámara con estabilización de imagen óptica Pantalla casi sin biseles, carga rápida Quick Charge 3.0, resistencia al agua, ranura para tarjeta microSD, Google Assistant, USB-C, lector de huellas, Android Pay, funciones de fotografía cuadrada, zoom óptico 2x, cámara con estabilización de imagen óptica Pantalla casi sin biseles, carga rápida Quick Charge 3.0, resistencia al agua, ranura para tarjeta microSD, Google Assistant, USB-C, lector de huellas, Android Pay, funciones de fotografía cuadrada, zoom óptico 2x, cámara con estabilización de imagen óptica Tamaño 153.2x71.9x8.2mm 151.7x75.4x7.39mm 151.7x75.4x7.39mm 148.9x71.9x7.9mm Peso 162 gramos 158 gramos 158 gramos 163 gramos Inteligencia ThinQ Sí, la más avanzada No Sí No