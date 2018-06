Pasé 15 días con el LG G7 ThinQ: ¿Realmente vale la pena?

CNET

LG está cambiando de estrategia. La empresa quiere que sus teléfonos inteligentes sean más longevos, reciban más actualizaciones y te sorprendan gratamente con novedades interesantes sin tener que pagar más. Esto de buenas a primera suena ideal, porque a final de cuentas, no cambias de teléfono a cada rato, y si vas a comprarte un LG G7 ThinQ, que mejor que hacer que te merezca la pena y que te traiga sorpresas de vez en cuando.

He estado probando durante 15 días el LG G7 ThinQ, y te voy a contar mi experiencia. Puedes leer el análisis técnico completo aquí.

LG G7 ThinQ: cámara gran angular y bokeh

Siendo un amante de las fotografías hechas con el móvil, este tiene que ser el apartado principal. Muchos estamos buscando en un teléfono que también sea nuestra cámara de diario, y el LG G7 ThinQ puede hacer ese sueño realidad. Algo en particular que encontrarás en este teléfono es que ya no solo ofrece una visión normal y otra gran angular, sino que también -- por fin -- LG ha incluido el modo retrato directamente en la cámara.

Lo primero a destacar es la decisión de mantener el gran angular, en esta oportunidad de 106 grados, lo que significa que seguirás teniendo una imagen más amplia que un teléfono normal, aunque no tanto como en el LG G6, donde teníamos 125 grados. Esto no es tan importante como el hecho de que ahora tengamos el botón del modo retrato y la habilidad de poder modificar el desenfoque de las fotos antes y después.

En esta galería, te muestro algunos ejemplos de fotografías hechas con el LG G7 ThinQ en diferentes ambientes, para que puedas ver sus distintos efectos.

El LG G7 ThinQ también incorpora Inteligencia Artificial en la cámara, algo que sin dudas te va a gustar si quieres retoques automáticos en tus imágenes. El teléfono reconoce automáticamente escenas de comida, paisaje e interiores con facilidad.

LG también ha incorporando Google Lens en la cámara del dispositivo, aunque siendo honestos jamás me interesé en utilizarla. Sí, es funcional y puede ayudarte a reconocer objetos y lugares, pero no es algo que utilizaría en mi día a día. Entre otras opciones me gustó el modo Flash Jump-Cut, que permite tomar fotos cada tres segundos que se convierten en un GIF. No soy amante de grabar videos con el teléfono, pero la empresa incluyó el modo Cine Video y Point Zoom, ambos ya conocidos desde el LG V30.

La cámara del LG G7 ThinQ es buena, sin embargo cuando la comparamos con el Huawei P20 Pro no necesariamente supera a este rival chino. También he hecho fotos con el iPhone X para que puedas notas la diferencia de dos teléfonos con IA y uno que no la posee. Mira esta galería para que tengas más detallas.

Por otro lado, noté algo interesante en mis pruebas: cuando te acercas a los bordes de la cámara del LG G7 ThinQ corres un grave peligro: el de deformarte. Esta distorsión es ocasionada por el tipo de lentes que usa la empresa, y a veces puede hacer que te veas un poco extraño, como en esta otra foto.

César Salza/CNET

Por otro lado la cámara frontal del LG G7 ThinQ, de 8 megapixeles, tiene un funcionamiento correcto, incluye modo belleza y otros efectos creativos sin nada más que resaltar.

En conclusión: este teléfono hace fotos que están muy bien, pero me siguen gustando más las del Huawei P20 Pro.

CNET

LG G7 ThinQ: por dentro y por fuera

El LG G7 ThinQ es otro teléfono con carcasa trasera de vidrio e imán de huellas, muy bonito y al que sin dudas tendrás que poner una funda para que no se raye. En las manos el teléfono es bastante cómodo y fácil de utilizar. Su cámara doble resalta ligeramente de la parte trasera, y el sensor de huellas, justo debajo, está en una posición fácil de alcanzar.

A LG se le ocurrió colocar un botón físico para llamar a Google Assistant debajo de las teclas de volumen en el lateral izquierdo. En mis pruebas, jamás llamé al asistente utilizando ese botón, aunque ciertamente puede ser de buen uso si no deseas hacer ruido en medio de una conferencia y quieres preguntarle algo.

La pantalla, de 6.1 pulgadas con resolución de 3,120x1,440 pixeles se ve bien incluso bajo situaciones de exceso de luz solar. Tienes pocos biseles y sigue la moda de la ceja o notch. ¿Qué opino de esta lengüeta? Es algo a lo que llegas a acostumbrarte y en el caso de LG te deja configurarla con colores y mostrarla de diferentes formas. También puedes ocultarla con una barra negra si realmente te parece detestable.

Si hablamos de su funcionamiento, el LG G7 ThinQ es un teléfono que está a la altura del Galaxy S9 Plus. Tiene el procesador Snapdragon 845, 4GB de RAM (6GB en algunos países) y 64GB de almacenamiento (128GB en algunos países). Esto permite que tengas un buen rendimiento de Android Oreo con la interfaz propia de la empresa. Videojuegos como PUBG se ven y se sienten bien, sin retrasos ni otros inconvenientes.

En el plano de la batería, este no es un teléfono al que le durará dos días, pero si podrás llegar al final de tu jornada con 15 o 20 por ciento de energía. Desde luego todo depende del uso que le des. En nuestro caso desde las 7:00 a.m. hasta pasadas las 8.00 p.m. hemos tenido batería sin problemas, y a continuación lo hemos puesto en carga.

Este teléfono tiene extras como su resistencia al agua y al polvo IP68 y además es un equipo diseñado para los amantes del buen audio, al incluir tecnología DTS-X con sonido 3D -- que hace que escuches el audio de forma más reverberante, apostando por simular la experiencia de un sistema de sonido 7.1.

Opinión final

LG lo ha intentado de nuevo: un teléfono correcto, con extras interesantes, cámara gran angular y con modo retrato y un sonido mejor que el de la mayoría de teléfonos de su gama. Sí, el LG G7 ThinQ tiene un buen balance de buenas características, y es un equipo por el que vale la pena apostar.

Puede que siga prefiriendo la cámara del Huawei P20 Pro, pero también es cierto que la aplicación de efectos y modos avanzados no son lo más importante de un equipo, y en ese apartado ambos pueden darse buena competencia. Pero... ¿y si lo enfrentamos al Galaxy S9 Plus, podrá vencerlo? Lee nuestra comparativa y no te quedes con la duda.