Confirmado: el LG G7 ThinQ se presentará el 2 de mayo en Nueva York, y ahora, una nueva imagen tuiteada por el filtrador Evan Blass arroja más luz sobre el posible diseño del teléfono y corrobora un montón de rumores.

La ceja: La imagen muestra una muesca (o ceja) recortada en la parte superior del teléfono, uno de los más importantes rumores. El diseño, que a menudo se asocia con el iPhone X, es controvertido entre los usuarios de Android, a pesar de que el software Android P de Google lo admitirá. No está claro si se puede ocultar la muesca del LG G7 ThinQ como en los Huawei P20 y P20 Pro.

Un botón para Google Assistant: El teléfono vendrá con un botón de Google Assistant dedicado que es similar al del Galaxy S9. Este estaría en la columna izquierda del teléfono, debajo del control de volumen. Se espera que el botón del lado derecho sea el de encendido / bloqueo.

Puerto para audífonos: La imagen muestra un puerto de carga USB Tipo C, bocinas y un conector para auriculares de 3.5 milímetros en el borde inferior del teléfono. De ser cierto, LG se uniría a Samsung como uno de los pocos fabricantes de teléfonos que mantendría el conector de auriculares.En la actualidad, muchos incorporan solo el puerto USB Tipo C, por lo que obligan a las personas a conectar sus auriculares con cable usando un adaptador, que es fácil de perder y que puede o no venir en la caja.

Sensor de huellas en la parte trasera: Una revisión importante del diseño de LG varios años atrás, colocó el botón de volumen y el de encendido en la parte posterior del teléfono. Esta imagen sugiere que el LG G7 ThinQ aún mantendrá el lector de huellas dactilares en la parte posterior, una ubicación muy común.

En unas semanas descubriremos qué tan precisa es esta imagen. Mientras tanto, lee otros rumores LG G7 ThinQ aquí.

LG no hizo ningún comentario sobre la imagen.