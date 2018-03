El Samsung Galaxy S9 puede haber iniciado la temporada de teléfonos de 2018 con mucho bombo y platillo, pero para los fanáticos de Android, es solo el comienzo. El Nokia 8 Sirocco nos cautivó con su aspecto elegante y su software sencillo Android One. Huawei anunciará pronto su teléfono insignia P20. Pero ¿qué hay de LG?

Citando una nueva sacudida en su estrategia de despliegue móvil, LG no se ha apegado a su horario habitual. No dio a conocer un sucesor de su teléfono G6 en el Mobile World Congress de este año en febrero. Al mismo tiempo, LG está experimentando ventas relativamente más bajas en comparación con los iPhone de Apple y la línea Galaxy de Samsung, y podría estar cambiando las cosas como reacción a esto.

Como tal, existe una gran especulación sobre el G7 en general; si de hecho existirá o incluso si se llamará G7. Hay un puñado de otros rumores que circulan sobre las características del teléfono, la fecha de disponibilidad y más.

Aquí les dejamos un resumen de los mejores rumores que circulan hasta ahora. Ten en cuenta que esta es una lista actualizable y que agregaremos nueva información a medida que la tengamos.

LG podría lanzarlo en mayo ¿o junio?

Dado que el LG G7 no se lanzó en el MWC, las especulaciones ahora ponen el lanzamiento del G7 alrededor de junio, a lo que un representante de LG le dijo a CNET: "No puedo confirmar o negar" el rumor, ya que todo es especulativo en este momento". Otro informe puso la línea de tiempo un mes antes a principios de mayo.

Tendria un 'notch' como el iPhone X...

En una supuesta reunión a puertas cerradas que LG celebró en el MWC, apareció un prototipo G7 con una lengüeta estrecha que se extiende a lo largo de la parte superior de la pantalla, similar al iPhone X.

Para disgusto de los usuarios de Android, LG no es la única compañía de teléfonos que se rumorea que sigue los pasos de Apple en este sentido: se dice que los próximos Huawei P20 y OnePlus 6 harán alarde de la misma lengüeta, y el Essential Phone y Asus ZenFone 5 definitivamente lo hacen. La vista previa del desarrollador de la última actualización de Android P de Google también se adapta a un diseño con lengüeta, así que no se sorprendan si ven esto en incluso más teléfonos próximos.

Y aunque el iPhone X tiene ese notch para albergar la cámara frontal del teléfono y los sensores para FaceID, todavía no se sabe nada sobre el beneficio funcional de ese supuesto componente en el LG G7.

… ¿O no?

Otra imagen y video filtrados muestran al LG G7 con una lengüeta opcional que se puede activar o desactivar. Al activar la lengüeta, el papel tapiz del teléfono se extiende aún más hacia las esquinas, mientras que si se desactiva, le da un aspecto estándar con la hora y el estado de la batería. Eso se ve y suena como algo demasiado peculiar, pero al menos esa es una opción para los usuarios de Android empeñados en evitar la dichosa lengüeta.

El G7 usará un chip Snapdragon 845

En diciembre de 2017, Qualcomm presentó su procesador Snapdragon 845, cuyo procesamiento es más rápido y más eficiente, ademas de que admite mapeo de caras 3D y velocidades de datos de 5G. El 845 también es capaz de grabar videos 4K Ultra HD y más.

Esperamos que ese chip se use en la mayoría de los próximos teléfonos insignia, incluido el LG G7. Aunque eso no siempre es una garantía. El año pasado, el G6 se lanzó con el Snapdragon 821 a pesar de que el 835 ya había salido y aparecía en teléfonos como el Galaxy S8. Sin embargo, con más tiempo en su cronograma, LG sería negligente si no lo incluye en su nuevo teléfono.

Podría ser más caro

Los teléfonos de la línea G de LG generalmente son un poco menos económicos que los Galaxy S y Note de Samsung, pero ese podría no ser el caso con el G7. Un aumento de precios esperado de alrededor de US$94 empujaría el precio del teléfono más cerca de su principal rival, por un total de US$800 en Estados Unidos. (En comparación, el G6 cuesta alrededor de US$600- US$720 en EE.UU., dependiendo del operador).

Esto es un lastre para aquellos que buscan ahorrar dinero, pero aparentemente un precio más alto justificará características premium como inteligencia artificial adicional (similar al último teléfono V30S ThinQ) y tecnología de audio cuádruple DAC.

