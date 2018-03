Agrandar Imagen TechnoBuffalo

Después de brillar por su ausencia durante MWC, el teléfono insignia LG G7 no se lanzaría sino hasta mayo, de acuerdo con un reporte de la fuente de noticias coreana ETNews.

Eso sería 15 meses después de que LG presentó a LG G6, en febrero pasado, pero tendría sentido en vista del anuncio de LG de que no se ceñiría a un ciclo estricto de lanzamiento.

LG ha perdido terreno gradualmente contra su máximo rival de Android, Samsung, así como contra Huawei, y está sintiendo presión de marcas de teléfonos más asequibles como OnePlus. La marca Nokia, que ahora ejecuta Android, también está inundando el mercado con teléfonos en todos los rangos de precios.

Una fecha de lanzamiento más tarde en el año no es el único cambio que presentaría el LG G7. De acuerdo con ETNews, el LG G7 podría costar 100,000 wones más que el LG G6 en Corea (que se vendió con un precio de entre US$600 y US$720 en Estados Unidos, dependiendo de la operadora). Esto se traduce en un aumento de precio de unos US$94, lo que significaría que el LG G7 podría costar más de US$800.

Pero ¿qué obtendrías por este precio? El reporte afirma que el LG G7 tendría características premium como:

Doble cámara trasera de 16 megapixeles con integración de inteligencia artificial

Procesador Snapdragon 845

Pantalla OLED con un diseño con lengüeta o notch como el iPhone X

Sistema de audio Quad-DAC

Batería de 3,000mAh

Estas especificaciones premium y precio aun más premium pondrían al LG G7 en competencia directa con el Samsung Galaxy S9 y Galaxy S9 Plus. Sin embargo, el rumorado diseño con lengüeta podría también significar que el teléfono competiría contra el iPhone X.

ETNews también reporta que el LG G7 Plus podría lanzarse junto al G7 estándar. Similar al LG G6 Plus, se rumora que el G7 Plus vendrá con más almacenamiento que el G7 original, y quizá hasta con más RAM. Ambos teléfonos se lanzarían a finales de abril o principios de mayo, y saldrían a la venta en mayo.

Un lanzamiento en esas fechas también significa que el LG G7S y LG V40 saldrían más tarde. Según ETNews, veríamos esos teléfonos en noviembre, o sea, de dos a tres meses más tarde de lo acostumbrado.

LG no respondió a una solicitud de comentario.

