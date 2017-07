Juan Garzón/CNET

El LG G6 Mini finalmente se dio a conocer este martes, pero con el nombre de LG Q6. Además, la empresa surcoreana lo presentó junto con el LG Q6 Plus (LG Q6+) y Q6a, dos versiones que no presentan muchas diferencias.

En realidad, los tres LG Q6 sólo se diferencian por la calidad de almacenamiento y RAM, pero todo lo demás se mantiene sin cambios.

Es claro que el LG G6 y G6 Plus siguen siendo mejores celulares que los Q6, pero la empresa espera atraer nuevos usuarios ofreciendo algunas de las características de sus teléfonos insignia en un paquete más económico.

Por ejemplo, en los LG Q6 encuentras la pantalla casi sin bordes y con esquinas curvas del LG G6; también comparten la interfaz personalizada de la empresa que tiene como base a Android Nougat.

Sin embargo, el LG Q6 no tiene doble cámara trasera, tiene una batería de menor capacidad (3,000mAh), no es resistente al agua, no se puede cargar inalámbricamente, su pantalla es de menor resolución (2,880x1,440 vs. 2,160x1,080 pixeles), su procesador es menos potente (1.4GHz Snapdragon 435 vs. 2.35GHz Snapdragon 821) y ninguna de sus versiones tiene el amplificador de sonido de alta fidelidad Quad DAC.

La sorpresa llega con el almacenamiento, ya que el LG Q6 Plus tiene 64GB y 4GB de RAM, mientras que el LG G6 tiene la mitad de almacenamiento (32GB) y la misma memoria RAM (4GB). Por su parte, el LG Q6 tiene 32GB de almacenamiento y 3GB de RAM, mientras que el Q6a tiene sólo 16GB de almacenamiento y 2GB de RAM. Sin embargo, el LG G6 Plus tiene 128GB y 6GB de RAM, más cualquiera de estos celulares mencionados.

Asimismo, los LG G6 integran una batería de 3,300mAh y una pantalla de 5.7 pulgadas. Por su parte, el LG Q6 tiene una batería de 3,000mAh y una pantalla de 5.5 pulgadas.

Como no se conocen los precios del LG Q6, Q6 Plus y Q6a, es difícil saber exactamente si valdría la pena comprar uno de estos celulares o sólo invertir un poco más para comprarse el LG G6 -- o el LG G6 Plus si lo puedes conseguir (estará disponible este mes comenzando en Corea del Sur).

Sin embargo, aquí comparamos las especificaciones y diferentes características de los LG G6 con los LG Q6 para ayudarte a identificar mejor sus diferencias.

Comparación: LG G6, LG G6 Plus, LG Q6 Plus, LG Q6, LG Q6a

LG G6 LG G6 Plus LG Q6 Plus LG Q6 LG Q6a Pantalla 5.7 pulgadas 5.7 pulgadas 5.5 pulgadas 5.5 pulgadas 5.5 pulgadas Resolución 2,880x1,440 pixeles 2,880x1,440 pixeles 2,160x1,080 pixeles 2,160x1,080 pixeles 2,160x1,080 pixeles Densidad de pixeles 565ppp 565ppp 442ppp 442ppp 442ppp Sistema operativo Android Nougat Android Nougat Android Nougat Android Nougat Android Nougat Procesador 2.35GHz Qualcomm Snapdragon 821 (cuatro núcleos) 2.35GHz Qualcomm Snapdragon 821 (cuatro núcleos) 1.4GHz Qualcomm Snapdragon 435 (ocho núcleos) 1.4GHz Qualcomm Snapdragon 435 (ocho núcleos) 1.4GHz Qualcomm Snapdragon 435 (ocho núcleos) Almacenamiento 32GB 128GB 64GB 32GB 16GB Expansión de almacenamiento Sí Sí Sí Sí Sí Cámara trasera Doble cámara de 13 megapixeles con estabilización de imagen óptica, láser de enfoque automático y apertura de f/1.8 y f/2.4 Doble cámara de 13 megapixeles con estabilización de imagen óptica, láser de enfoque automático y apertura de f/1.8 y f/2.4 13 megapixeles 13 megapixeles 13 megapixeles Cámara frontal 5 megapixeles 5 megapixeles 5 megapixeles 5 megapixeles 5 megapixeles RAM 4GB 6GB 4GB 3GB 2GB Batería 3,300mAh 3,300mAh 3,000mAh 3,000mAh 3,000mAh Batería removible No No No No No Conectividad 4G LTE, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) 4G LTE, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) 4G LTE, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11n 4G LTE, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11n 4G LTE, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11n NFC Sí Sí Sí Sí Sí Resistente al agua Sí (IP68: hasta 1.5 metros de profundidad por 30 minutos) Sí (IP68: hasta 1.5 metros de profundidad por 30 minutos) No No No Lector de huellas Sí Sí No No No Lector de iris No No No No No Carga inalámbrica Sí (sólo en EE.UU.) Sí No No No Características importantes Pantalla casi sin biseles, carga rápida Quick Charge 3.0, resistencia al agua, ranura para tarjeta microSD, Google Assistant, USB-C, lector de huellas, Android Pay, funciones de fotografía cuadrada, zoom óptico 2x, cámara con estabilización de imagen óptica, Quad DAC de sonido principalmente para algunos mercados en Asia Pantalla casi sin biseles, carga rápida Quick Charge 3.0, resistencia al agua, ranura para tarjeta microSD, Google Assistant, USB-C, lector de huellas, Android Pay, funciones de fotografía cuadrada, zoom óptico 2x, cámara con estabilización de imagen óptica, Quad DAC de sonido de alta fidelidad Pantalla casi sin biseles, ranura para tarjeta microSD, Google Assistant, Android Pay, funciones de fotografía cuadrada, relativamente económico, disponible en color negro, platino y azul Pantalla casi sin biseles, ranura para tarjeta microSD, Google Assistant, Android Pay, funciones de fotografía cuadrada, relativamente económico, disponible en color negro, platino, azul y dorado Pantalla casi sin biseles, ranura para tarjeta microSD, Google Assistant, Android Pay, funciones de fotografía cuadrada, relativamente económico, disponible en color negro, platino y dorado Tamaño 148.9x71.9x7.9mm 148.9x71.9x7.9mm 142.5x69.3x8.1mm 142.5x69.3x8.1mm 142.5x69.3x8.1mm Peso 163 gramos 163 gramos 149 gramos 149 gramos 149 gramos

Más información Leer análisis completo LG G6 Conclusión: El celular LG G6 es el mejor celular que la empresa ha desarrollado y su precio lo convierten en una muy buena alternativa a otros celulares de alta gama como el Galaxy S8 o el HTC U11, aunque podría ser sabio para muchos esperar a que lleguen los celulares más esperados de la segunda parte de 2017. Leer análisis completo Calificación

de los editores Sobresaliente