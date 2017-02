El LG G6 será el primer celular con tecnología Dolby Vision

Dolby

Dolby, la firma de tecnología cinematográfica, anunció este domingo, en ocasión del Mobile World Congress en Barcelona, que el LG G6 será el primer celular compatible con su tecnología de video Dolby Vision.

"El insignia LG G6 es uno de los teléfonos inteligentes más prominentes con una posición bastante importante en el mercado móvil y es un respaldo de la industria de que Dolby Vision realmente funciona", dijo en entrevista con CNET en Español Taeho Oh, vicepresidente del equipo móvil en Dolby.

Con la llegada de Dolby Vision a este celular, los consumidores notarán una calidad de imagen en los videos que podrán disfrutar por streaming que es más parecida a las visualizada por el ojo humano. Esto significa que será más luminosa, con un mejor contraste entre las áreas claras y oscuras, y que mostrará una gama de colores más amplia. Este trío de atributos en los videos se reconoce como alto rango dinámico, o HDR, por sus siglas en inglés.

Oh resaltó que el usuario comenzará a notar el beneficio de Dolby Vision en el LG G6 inmediatamente por varias razones. La primera es que el tamaño de la pantalla -- en este caso, 5.7 pulgadas -- no reducirá la calidad de los detalles del video HDR ni tampoco le afectará el ambiente de luz disponible, aunque el usuario esté afuera o dentro de un edificio.

La segunda y la tercera razón podrían atraer bastante a los consumidores: Dolby Vision le ahorrará la batería al LG G6 por al menos un 15 por ciento y los consumidores gastarán menos datos cuando hagan streaming.

Oh dice que el ahorro en la batería es posible porque como Dolby Vision se usó en la codificación del contenido y ahora que el celular tiene la misma tecnología, la pantalla LCD del LG G6 no tendrá que subir su iluminación o reducirla para mostrar mejor los atributos de la imagen en HDR, lo cual ahorra batería. También, el consumidor ahorraría en su uso de datos porque ver contenido Dolby Vision en un dispositivo compatible usa menos bits por segundos durante su transmisión, sin sacrificar la calidad. Esto es algo que el formato rival, HDR 10, no puede ofrecer, expuso Oh.

Finalmente, Oh explicó que los socios de Dolby -- los creadores del contenido, las fabricantes de dispositivos y los proveedores de video por streaming como Netflix, Amazon y Vudu -- usan el mismo proceso de codificación y sólo así pueden recibir la certificación de Dolby.

Por el momento, Dolby Vision está disponible en una selección limitada de videos: 85 títulos de Hollywood y unas 100 horas de programación por TV, pero la lista crece. Cuando llegue el LG G6 al mercado, los títulos de Netflix y Amazon con Dolby Vision se podrán disfrutar en ese móvil.

En su lanzamiento, el LG G6 también será compatible con la tecnología HDR 10, el formato rival de Dolby Vision. Aunque los formatos son similares, hay algunas diferencias. Los dispositivos compatibles sólo con Dolby Vision sí pueden mostrar contenido desarrollado con el formato HDR 10. Sin embargo, lo opuesto no es verdad: los aparatos con sólo el formato HDR 10 no reproducen contenido de Dolby Vision. Además, Dolby Vision ofrece más luminosidad. Cuando salió al mercado, el Samsung Galaxy Note 7 se aseguró el título de haber sido el primer celular con HDR 10.

Pero claro, el árbol es sólo conocido por su fruto, entonces cuando tengamos el LG G6 a mano podremos hacer estos comparativos y ver si Dolby Vision en un móvil será una característica realmente revolucionaria.

