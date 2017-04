El LG G6 tendrá reconocimiento facial como el Galaxy S8: reporte

Juan Garzón / CNET

El LG G6 tendrá una importante actualización a mediados de este año que agregará el reconocimiento facial 3D, según The Investor.

Esta función, presente en el Samsung Galaxy S8 y Galaxy S8 Plus, llegará en forma de una actualización para el G6 a partir de junio, dice el reporte que cita información proveniente de Asia. La función del reconocimiento llegaría en la misma época en que LG liberará LG Pay, un propio servicio de pagos.

De acuerdo con el confiable sitio Web, LG ya habría hecho una alianza con Oez, una fabricante de componentes.

El G6 usaría el reconocimiento facial en 3D como método de autenticación para los pagos, a pesar de que este método de autenticación biométrica ha sido criticado por no ser tan seguro como el uso de la huella.

El Samsung Galaxy S8 y S8 Plus son dos de los primeros teléfonos en la industria en emplear el reconocimiento facial; de ser cierto el rumor, LG se uniría a esta lista seguido de Apple y su iPhone 8, que según rumores también tendrá este método de autenticación.

The Investor no dice por qué LG agregaría el reconocimiento hasta junio, si su teléfono ya está a la venta. Lo que The Investor sí dice, es que LG habría decidido usar a Oez como proveedora porque su tecnología se puede emplear en otros terminales como el LG G5 y V20, además de que ofrecería seguridad para impedir intentos de hackeo.

