LG

LG anunció el lunes el LG G6 Plus (o G6 +), una versión mejorada del G6 que ya conocíamos.

El teléfono Plus viene acompañado de mejoras en software (mismas que también llegarán al G6 regular), pero también trae otros cambios como los 128GB de almacenamiento interno de forma nativa. El G6 normal tiene 32GB.

Reportes ya sugerían la existencia de este LG G6 Plus, aunque no se había dicho cuándo se lanzaría. Según esos mismos reportes, LG lanzará una tercera versión del G6 con el sufijo Pro, pero no se saben sus diferencias con respecto el G6 y G6 Plus.

Las novedades a través de software son tres funciones: Face Print, Low Power Consumption y Covered Lens.

Face Print ayuda a desbloquear el G6 y G6 Plus con reconocimiento facial; Low Power Consumption viene de la mano de Qualcomm y Google para mejorar el consumo de batería y Covered Lens es una notificación que se mostrará cuando el usuario esté tapando la cámara al tomar una foto.

LG dice que estas funciones llegarán al G6 a través de una actualización de software próxima. A pesar de ser un teléfono que llega meses después del G6, el Plus tampoco tiene el Snapdragon 835 y se queda con el Snapdragon 821. La batería también se mantiene en 3,300mAh.

LG equipará a los G6 Plus de audífonos de alta calidad B&O Play. Los audífonos servirán bastante para sacar provecho de la función de audio de alta calidad (32 bits Quad DAC) en el G6.

LG también desveló dos nuevos tonos en los que se podrá comprar el G6 Plus (y el G6 normal): azul y dorado. La disponibilidad de estos colores para el G6 Plus y G6 dependerán de cada país. LG dijo en el comunicado que los precios del G6 Plus se anunciarán localmente.