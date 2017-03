El LG G6 con el mejor sonido solamente estará disponible en Asia

Agrandar Imagen Sarah Tew/CNET

El LG G6 no llegaría con todas sus novedades a todos los mercados.

Aunque ya conocimos que el LG G6 con carga inalámbrica estará destinado al mercado estadounidense, el nuevo amplificador Quad DAC, que ofrecería sonido de alta fidelidad, no estará disponible en este país, sino solo en algunos países asiáticos.

Según dijo la empresa a CNET en Español, el nuevo Quad DAC ofrecía algunas mejoras frente al integrado en el LG V20, el cual ya ofrecía una excelente calidad de sonido de alta fidelidad en un celular.

En su lugar, el LG G6 en EE.UU. y otros mercados integra un DAC de Qualcomm que ofrece una experiencia mucho más promedio.

Aunque esta no creo que sea la función más importante en un celular, es lamentable que esta característica no esté disponible en todas partes. Puede ser que la limitación geográfica de la carga inalámbrica tenga mucho más sentido ya que no muchos usuarios posiblemente vayan a poder usarla, pero la gran mayoría podría recibir una mejor experiencia de sonido cuando conectan sus audífonos al móvil, algo que la mayoría de usuarios hacemos.

Asimismo, la versión de 64GB también estaría destinada solamente a algunos países en Asia, lo cual no considero tampoco tan lamentable ya que al menos todos los modelos tienen ranura microSD.