El LG G6 llega con una de las pantallas más hermosas que he visto en un celular y no solo hablo de los pequeños biseles y esquinas curvas, sino que también porque reproduce gran detalle y colores vibrantes.

Sin embargo, celulares como el Google Pixel XL, el OnePlus 3T y el iPhone 7 Plus tienen sus propias características atractivas. Después de todo, estos celulares fueron algunos de los mejores el año pasado y siguen siendo algunos de los mejores celulares de 2017.

Por ejemplo, el Google Pixel XL tiene por el momento la mejor cámara y la promesa de ser uno de los primeros en recibir las próximas actualizaciones de Android.

Por su parte, el OnePlus 3T es uno de los pocos celulares en EE.UU. con 6GB de RAM y un precio que sin duda es de lo más difícil de vencer.

En cuanto al iPhone 7 Plus, éste logra ofrecer la mejor experiencia de software de Apple. Sus pruebas de rendimiento han demostrado el mayor potencial de desempeño en un celular actual y su cámara es la que mejor compite con la del Pixel y el Galaxy S7 Edge.

Sin embargo, cuando ves a todos estos celulares a la vez lo más claro es que el más compacto o pequeño de todos es en realidad el que tiene la pantalla más grande: el LG G6.

Al lado del iPhone 7 Plus, el LG G6 se ve realmente pequeño y los biseles del iPhone se ven aún más gigantes de lo que ya eran.

Asimismo, las esquinas curvas de la pantalla lo hacen verse un poco más moderno que los otros celulares.

Por otra parte, aunque el iPhone, el Plus y el LG G6 son los únicos celulares resistentes al agua de esta lista, el LG G6 está certificado para ser sumergido hasta 1.5 metros por 30 minutos, mientras que el iPhone 7 Plus está certificado por solo 1 metro por la misma duración de tiempo.

Aunque no he podido probar la cámaras del LG G6 con tanto detalle como para comprar la calidad detalladamente, este y el iPhone 7 Plus también son los únicos de la lista con doble cámara trasera, que aunque funcionan un poco diferente (gran angular vs. más de cerca), los dos celulares ofrecen zoom óptico de 2x, aunque el LG G6 ofrece más zoom digital -- si es que lo quieres usar.

Sin embargo, la cámara del LG G6 es la que ofrece más funciones de este grupo de celulares y es el único que tiene una ranura microSD para incrementar el almacenamiento, al igual que permite cargarse inalámbricamente.

Es realmente difícil comparar Android con iOS, y generalmente es cuestión de preferencia de sistema operativo, pero en cuanto a diseño, considero que el LG G6 lleva realmente la delantera. No solo ofrece muchas cosas más, sino que es más fácil de controlar con una sola mano y de colocar en cualquier bolsillo. Además, el iPhone 7 Plus es el más pesado de estos celulares, lo cual lo hace ser el más incómodo de usar por mucho tiempo.

En cuanto al Google Pixel XL, sucede algo similar que el iPhone. Sus biseles son realmente enormes y lo hacen sentirse un poco anticuado después de ver y usar el LG G6.

Sin embargo, los dos son los únicos celulares (junto con el Pixel) en integrar a Google Assistant, aunque pronto llegará a otros celulares.

Lo bueno es que el LG G6, el Google Pixel XL y el OnePlus 3T tienen el mismo procesador y su desempeño es excelente. Sin embargo, el OnePlus 3T podría llevar una pequeña ventaja en algunas ocasiones, gracias a sus 6GB de RAM (los otros tienen 4GB de RAM).

Inclusive, el OnePlus 3T y el LG G6 tienen un poco más de potencia, a pesar de tener el mismo procesador porque Google ha limitado la velocidad máxima a 2.15GHz, mientras que los otros tienen la velocidad máxima en 2.35GHz.

El LG G6 también sobresale con su calidad de sonido en audífonos, ya que es el único que puede reproducir sonido de alta fidelidad, pero el iPhone 7 Plus es el único que tiene bocinas estéreo.

El Google Pixel XL es el que tiene la batería de mayor capacidad (3,450mAh), pero está seguido muy de cerca por el OnePlus 3T (3,400mAh) y el LG G6 (3,300mAh).

Sin embargo, la carga Dash del OnePlus 3T ha sido la carga más rápida que he probado y sobrepasa lo que pueden lograr los otros celulares con Quick Charge 3.0 o la carga del iPhone.

Aunque es difícil dar un claro ganador aquí porque en gran parte todo es cuestión de preferencia, el LG G6 parece ser en este momento el celular más completo. Faltará probar en detalle la cámara, para ver si su calidad es suficientemente buena para sobrepasar la del Pixel XL.

Comparación: LG G6 vs. Google Pixel XL vs. OnePlus 3T vs. iPhone 7 Plus LG G6 Google Pixel XL OnePlus 3T iPhone 7 Plus Pantalla 5.7 pulgadas 5.5 pulgadas 5.5 pulgadas 5.5 pulgadas Resolución 2,880x1,440 pixeles 2,560x1,440 pixeles 1,920x1,080 pixeles 1,920x1,080 pixeles Densidad de pixeles 565ppp 534ppp 401ppp 401ppp Sistema Operativo Android Nougat Android Nougat OxygenOS 4.0 (ROM basado en Android Nougat) iOS 10 Procesador 2.35GHz Qualcomm Snapdragon 821 (cuatro núcleos) 2.15GHz Qualcomm Snapdragon 821 (cuatro núcleos) 2.35GHz Qualcomm Snapdragon 821 (cuatro núcleos) 2.34GHz Apple A10 Fusion (cuatro núcleos) Almacenamiento 32GB 32GB/128GB 64GB/128GB 32GB/128GB/256GB Expansión de almacenamiento Sí No No No Cámara trasera Doble cámara de 13 megapixeles con estabilización de imagen optica, láser de enfoque automático y apertura de f/1.8 y f/2.4 12 megapixeles con láser de enfoque automático y apertura de f/2.0 16 megapixeles con estabilización de imagen óptica y apertura f/2.0. Cubierta con cristal de zafiro Doble cámara de 12 megapixeles con estabilización de imagen óptica y apertura de f/1.8 y f/2.8 Cámara frontal 5 megapixeles 8 megapixeles 16 megapixeles 7 megapixeles RAM 4GB 4GB 6GB 3GB Batería 3,300mAh 3,450mAh 3,400mAh 2,900mAh Batería removible No No No No Conectividad 4G LTE, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) 4G LTE, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) 4G LTE, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) 4G LTE, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) NFC Sí Sí Sí Sí Resistente al agua Sí (IP68: hasta 1.5 metros de profundidad por 30 minutos Sí (IP53: agua que cae como spray en cualquier ángulo hasta de 60 grados de forma vertical) No Si (IP67: hasta 1 metro de profundidad por hasta 30 minutos) Lector de huellas Sí Sí Sí Sí Carga inalámbrica Sí no No No Características importantes Pantalla casi sin biseles, carga rápida Quick Charge 3.0, resistencia al agua, ranura para tarjeta microSD, Google Assistant, USB-C, lector de huellas, Android Pay, funciones de fotografía cuadrada, zoom óptico 2x, cámara con estabilización de imagen óptica Promesa de ser de los primeros en recibir las siguientes actualizacionese Android, Google Assistant, Android Pay, lector de huellas, carga rápida Quick Charge 3.0 Carga rápida Dash que no calienta, 64GB de almacenamiento iniciales, precio menor que los otros, USB-C, Android Pay, lector de huellas, doble SIM, cámara con estabilización de imagen óptica, personalización de interfaz, bootloader desbloqueado 3D Touch (Force Touch), lector de huellas, cámara con estabilización de imagen óptica, Apple Pay Tamaño 148.9x71.9x7.9mm 154.7x75.7x8.5mm 152x74.7x7.35mm 158.2x77.9x7.3mm Peso 163 gramos 168 gramos 158 gramos 188 gramos

