El LG G6 tendría la batería más grande que ha tenido un teléfono insignia de LG

El LG G6 traerá una batería de mayor capacidad a la que integraba el LG G5, según un reporte del sitio coreano ETNews.

De acuerdo con ese reporte, la batería del nuevo teléfono insignia LG G6 pasaría de 2,800mAh que encontramos en su predecesor a 3,200mAh, un incremento importante y la capacidad más alta que ha tenido jamás un teléfono insignia de LG.

El LG G4 y G3 fueron celulares que integraron una batería de 3,000mAh, pero la empresa redujo esta capacidad con el LG G5 a 2,800mAh.

Por supuesto que la duración de la batería no siempre está relacionada a la capacidad de un celular, pero sí es uno de los factores más importantes.

Con este incremento en la batería del LG G6, la empresa sudcoreana podría estar más a la par de celulares como el Samsung Galaxy S8 que los rumores han sugerido tendría una batería de 3,250mAh. No obstante, la versión más grande de ese celular (que no se llamará Galaxy S8 Edge, sino Galaxy S8 Plus) tendría una batería de 3,750mAh.

Vale la pena tener en cuenta que todo esto no es más que rumores, pues la empresa no ha confirmado, ni negado nada. Sin embargo, ya confirmó que presentará este celular a finales de febrero durante el Congreso Mundial de Dispositivos Móviles (MWC por sus siglas en inglés) y que será resistente al agua y tendrá una pantalla grande con pequeños biseles.

Además, se espera que ejecute Android Nougat con Google Assistant y que tenga doble cámara trasera.

CNET en Español estará presente en MWC 2017 para traerte las novedades que presente LG y otras empresas presentes.

