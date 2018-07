LG fabricará pantallas LCD y OLED para el iPhone de Apple: reporte

Agrandar Imagen James Martin/CNET

LG Display, filial de LG Electronics, fabricará pantallas para los iPhone de Apple de este año, de acuerdo con un reporte de DigiTimes.

La fabricante surcoreana, que ya tiene el contrato con Apple según el reporte, producirá entre 3 millones y 4 millones de pantallas OLED, y 20 millones de pantallas LCD durante este año.

DigiTimes dice que LG está cerca de tener otro contrato para producir la mayoría de pantallas OLED para el iPhone X Plus, y de conseguirlo aumentaría el número de unidades producidas a 10 millones en todo 2018. Si LG fabrica unas 10 millones de pantallas OLED y la mayoría serán destinadas al iPhone X Plus, es muy probable que el teléfono no tenga muchas unidades disponibles.

Esta información de DigiTimes coincide con la información de que Apple espera que el iPhone LCD sea su modelo con la mayor cantidad de ventas, sobre todo porque su precio será de unos US$300 menos que el iPhone X de pantalla OLED con un supuesto precio de US$1,000.

Apple no da comentarios sobre reportes.

El viernes se dio a conocer que Apple ya registró tres iPhone distintos en una base de datos europea, un registro necesario para que los productos se puedan comercializar en Europa y Asia. Esto quiere decir que Apple alista todo para que sus productos lleguen al mercado más pronto que tarde. Se espera que Apple anuncie los tres iPhone en un evento en septiembre.