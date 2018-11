ZDNet

Parece que el futuro está en los teléfonos plegables, o al menos las noticias en torno al desarrollo de este tipo de dispositivos no dejan de sucederse.

Hace apenas unos días, Samsung nos presentó tímidamente la pantalla de su futuro celular plegable, que posiblemente se llamaría Galaxy X, pero la batalla por ser el primero en traer este tipo de dispositivo al mercado está muy reñida. Aunque Royole FlexPai se adelantó a todos lanzando el primer celular flexible o plegable que se puede comprar, más compañías están trabajando en este asunto.

ZDNet, el sitio hermano de CNET en Español, ahora reporta que LG Display está colaborando con algunos fabricantes chinos para desarrollar sus teléfonos plegables. El reporte menciona a Lenovo, Huawei y Xiaomi, como los fabricantes asociados a LG y su división de componentes.

Según ZDNet, LG Display y Lenovo están desarrollando una pantalla plegable de 13.3 pulgadas y 2560x1600 de resolución con una producción programada para comenzar durante el tercer trimestre de 2019.

Con estas dimensiones todo parece indicar a una posible tableta plegable de Lenovo, que según las fuentes del medio, se lanzará a finales de 2019.

El reporte también señala que LG Display y Huawei están desarrollando una pantalla de 6 pulgadas que se doblará hacia afuera y que cuando está doblada, ambos lados mostrarán parte de la pantalla.

Según el reporte, LG Display también está colaborando en un proyecto similar con Xiaomi, aunque no ha señalado más detalles sobre este tema. Lo que sí señala es que, a pesar de colaborar con varios fabricantes chinos, LG Display no está colaborando con su propia empresa afiliada, LG Electronics, por lo que no queda claro si LG tiene intenciones de sumarse también al carro de los teléfonos plegables a corto plazo.