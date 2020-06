Lexus IS 2021: Diseño más deportivo e incluye Android Auto y Apple CarPlay

Lexus

El Lexus IS 2021 ha sido anunciado como un carro refinado que quiere atraer a los amantes de los sedanes deportivos en el mercado para el consumidor general.

El Lexus IS 2021 usa la misma plataforma que la generación anterior y una cabina sin muchos cambios; sin embargo, la plataforma ha sido refinada para traer beneficios al conductor, mientras que en el interior se hicieron ajustes puntuales.

Por fuera, el Lexus IS 2021 se ve bien y como un auto moderno. La parte delantera tiene una gran parrilla muy al estilo de los deportivos de la empresa que, combinada con acentos plateados y unos faros más agresivos, le dan al coche un toque más audaz.

La parte trasera del Lexus IS 2021 cambia también con unas luces traseras más agresivas y delgadas que se conectan de un lado al otro para ofrecer toda una línea trasera de luz.

La automotriz dice que este es el primer modelo hecho con la nueva "Lexus Driving Signature", una filosofía de uniformidad que espera ser transmitida a otros modelos de la marca. Lexus no es totalmente claro en el significado de esta filosofía, pero da a entender que la experiencia de conducción será más importante que antes.

Este auto fue desarrollado en el nuevo centro técnico en Shimoyama, Japón, que cuenta con una pista de prueba de 5.3 kilómetros. Según la empresa, dicho centro les permite realizar mejores pruebas y optimizaciones para esta clase de vehículos y las principales mejoras en el desempeño de conducción del Lexus IS 2021 llegarían a través de una suspensión mejorada, modificaciones en el chasis y mejoras en la rigidez del vehículo.

En cuanto a la potencia, el Lexus IS 2020 no ofrece grandes cambios, ya que cuenta con un motor base de tracción trasera IS 300 turbocargado de ocho velocidades. El motor de dos litros logra generar 241 caballos de fuerza y un torque de 258 libras-pie.

El modelo Lexus IS F Sport 2021, por su parte, tiene un motor de 3.5 litros que logra generar 311 caballos de fuerza con un torque de 280 libras-pie.

En cuanto a la tecnología del carro, ahora el auto cuenta con el cruise control adaptativo que que funciona con tráfico que hace alto total. Por su parte, el freno de emergencia tiene detección de bicicletas, además de la detección de peatones que ya tenía el modelo previo.

Asimismo, la asistencia de carril y partida de carril ha mejorado para lograr mantenerte de manera más efectiva en el centro del carril. Otra tecnología de seguridad estándar incluye asistencia de señales de transito, alerta de cruce de tráfico y monitoreo de puntos ciegos.

El vehículo ofrece pequeños cambios en el interior, pero encontrarás una pantalla de 10.3 pulgadas para el sistema de infoentretenimiento que ofrece compatibilidad tanto con Apple CarPlay como con Android Auto —una gran adición.

Precio y venta

El Lexus IS 2021 se podrá comprar a partir del otoño y, aunque su precio no ha sido revelado, se espera que la versión base tenga un precio cercano a los US$40,000, mientras que el 350 F Sport podría tener un precio inicial cercano a los US$55,000.