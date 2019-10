Levi's lanzará nuevas chaquetas inteligentes con etiqueta de Google Jacquard

Google

Levi's dijo el lunes 30 de septiembre que la tecnología Jacquard by Google estará integrada en algunas chaquetas de mezclilla para conectar la indumentaria del usuario a su teléfono.

La etiqueta Jacquard by Google, que es del tamaño de una tira de chicle, se puede meter en la manga de la chaqueta y se conecta a tu dispositivo de manera inalámbrica a través de Bluetooth. La función My Day puede activar la hora, la condición del tiempo, el tráfico y tu calendario. Always Together te hará saber si has olvidado el teléfono. También es fácil tomar una foto con la función de conteo regresivo háptico de la cámara.

Quienes usan la chaqueta pueden mantenerse conectados con un gesto de la mano como deslizar y tocar el puño de las mangas. Desde allí puedes controlar los apps de música, de mensajería, de navegación y los apps de transporte. También es fácil comunicarte con Google Assistant.

"Dos años después de que lanzamos Jacquard, la tecnología se ha vuelto más pequeña y discreta, más asequible y más útil", dijo en un comunicado Paul Dillinger, el vicepresidente de innovación de productos. "Pero la premisa y el propósito siguen siendo los mismos: puedes tener tu teléfono en el bolsillos y tus ojos fijos en el mundo que te rodea, manteniéndote conectado sin ser distraído".

Las chaquetas Trucker y Sherpa Trucker que tienen la etiqueta, en modelos para hombre y para mujeres, se empezarán a vender el jueves 3 de octubre en tiendas en Estados Unidos, Australia, Francia, Alemania, Italia, Japón y Reino Unido. También las puedes encontrar en la tienda digital Levi.com. La chaqueta Trucker con la etiqueta Jacquard costará US$198 y la Sherpa Trucker tendrá un precio de US$248.

Google también se ha asociado con Yves Saint Laurent para crear una mochila inteligente. Levi's y Google se habían asociado antes para crear una chaqueta inteligente. En 2016, nos dieron un vistazo a la chaqueta Commuter, que tenía puños de mangas con tela que responde al tacto y una conexión Bluetooth a tu teléfono, y al año siguiente se lanzó oficialmente. Antes de eso, Apple había probado con una chaqueta para esquiar que podía integrarse con el sistema de control del iPod en 2003.