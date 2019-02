Las letras de canciones cada vez muestran más rabia: científicos

Donald Bell/CNET

¿Te sientes triste? Debería ser más fácil que nunca encontrar una canción pop que se adapte a tu estado de ánimo.

Un análisis científico de música pop de los últimos 65 años vio que la letra de las canciones se ha vuelto "más triste" y "más llena de enfado". Sobre todo más llena de enfado.

Un profesor y estudiante de postgrado de la Lawrence Technological University de Michigan analizó las letras de más de 6,000 canciones que llegaron a las 100 primeras canciones de Billboard entre 1951 y 2016. Las clasificaciones de Billboard se usan a menudo para identificar tendencias y preferencias tanto de artistas como de fans.

El profesor de ciencias de la computación Lior Shamir y la científica en computación Kathleen Napier usaron un programa para analizar el sentimiento de la letra de las canciones, buscando palabras o frases que se puedan asociar con sentimientos. Así que por ejemplo, la tristeza domina la frase "Turn around, even now and then I get a little bit lonely and you're never coming 'round," (Gírate. De vez en cuando me siento un poco sola y nunca vuelves) de la canción Total Eclipse of the Heart de Bonnie Tyler.

El análisis del equipo incluye términos como "coeficientes de correlación de Pearson" que no son necesariamente música para mis oídos. Pero de lo que se trata en realidad, según el estudio, es de que la rabia, disgusto, miedo, tristeza, incertidumbre y concienciación han incrementado con el tiempo. Mientras que la alegría, análisis, confianza y apertura han disminuido. El estudio se publicó en el Journal of Popular Music Studies.

No más felicidad y alegría

El estudio vio que las letras de la música pop expresaban más miedo durante mitades de los ochenta. El miedo decreció de forma significativa en 1988 (que para todos los aficionados a la historia que están buscando la conexión entre la letra de las canciones y el momento cultural que se vivía, fue justo antes de que cayera el Muro de Berlín y acabara la Guerra Fría). Las letras cargadas de miedo se incrementaron de nuevo en 1998 y 1999, con una fuerte bajada en 2000.

Las canciones con los índices más elevados de rabia son Another Brick in the Wall de Pink Floyd de 1980, Better Be Good To Me de Tina Turner de 1985 y When You're Mad de Ne-Yo de 2006.

Pero no culpes a los músicos por tanta depresión.

"El cambio en las letras de las canciones no necesariamente refleja lo que los músicos o cantautores querían explicar, pero está más relacionado con lo que los consumidores de música querían escuchar cada año", dice Shamir.

Y por supuesto, como con la moda, es algo que varía con el tiempo. En los años cincuenta la gente escuchaba música básicamente para pasarlo bien y entretenerse, de modo que las letras expresaban más alegría y menos rabia, resalta Shamir. Durante mediados y finales de los sesenta y principios de los setenta, la música se convirtió en una herramienta para el activismo social. De modo que tiene sentido que esas letras reflejen rabia y disgusto.

Para su investigación, Shamir y Napier usaron Tone Analyzer, una herramienta computacional lingüística desarrollada por el sistema de preguntas y respuestas Watson de IBM. Watson, por cierto, inició los muchos miedos sobre los robots haciéndose con todos nuestros empleos cuando venció a un humano en el programa televisivo de preguntas Jeopardy en 2011. ¿Se ha escrito ya una canción sobre eso?