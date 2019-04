Leonardo DiCaprio protagonizará la nueva película de Guillermo del Toro

Captura de pantalla por CNET

Cuesta seguir los pasos de todos los proyectos en los que se involucra el director mexicano Guillermo del Toro. El ganador del Oscar a mejor director en 2018 por The Shape of Water reveló en octubre de 2018 que prepara una nueva versión animada de Pinocchio para Netflix. Y ahora Variety ha publicado que Leonardo DiCaprio está en conversaciones avanzadas para protagonizar el próximo filme de Del Toro, llamado Nightmare Alley.

Además de dirigir la película, Del Toro escribió el guión junto con la crítico de cine Kim Morgan. Originalmente, se pensaba que Nightmare Alley sería un remake de la cinta homónima de 1947, protagonizada por Tyrone Power. Pero Variety indica que la nueva versión se basará directamente en la novela del mismo nombre escrita por William Lindsay Gresham en 1946.

El filme de 1947 es un clásico del cine negro, en el que Tyron Power interpretaba a un joven estafador que se unía a una psiquiatra para timar a las personas con un espectáculo de mentalista en una feria de circo. Sin embargo, el joven estafador pronto descubre que su compañera de fechorías es más diestra que él en el arte de la manipulación.

Leonardo DiCaprio no ha vuelto a protagonizar un filme desde The Revenant, en 2015. Y ahora está por estrenar el 26 de julio una nueva película, Once Upon a Time in Hollywood, dirigida por Quentin Tarantino. Según el reportero Borys Kit, de The Hollywood Reporter, DiCaprio había recibido también propuestas para protagonizar películas de los directores Alejandro González Iñárritu (The Revenant) y Paul Thomas Anderson (Phantom Thread), pero escogió el proyecto de Del Toro.

Según Variety, el rodaje de Nightmare Alley se inicia en el otoño, aún sin fecha prevista de estreno.