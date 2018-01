Scott Stein/CNET

¿Por qué grabar todo lo que ves a tu alrededor? Estas no son preguntas para ser contestadas en el CES de Las Vegas, simplemente son preguntas que alguien se hará. Me probé los Orbi Prime, los lentes que aseguran ser los primeros con cámara 360 grados y, la verdad, no tenía ni idea de lo que estaba grabando. Pero bueno, me veía increíble.

Los Orbi Prime tienen cuatro cámaras 1080p: dos en el marco frontal y dos en los brazos del armazón. Graba videos con calidad 4K y puede enviarlos a un teléfono a través de Wi-Fi. No pueden hacer transmisiones en vivo (todavía). Los brazos o varillas de los lentes son gruesas y no se doblan. Un discreto botón activa la grabación y enciende una luz LED. Con suerte, tus vecinos más cercanos podrían notarlos. Además, las varillas de los lentes de la unidad de prueba se calentaron.

Scott Stein/CNET

Si tus fantasías estilo "Black Mirror" involucran grabar lo que no puedes ver, estos lentes son para ti. Costarán alrededor de US$590 cuando sea su lanzamiento oficial a finales de este año.

CNET y CNET en Español estarán en Las Vegas para traerte todos los detalles de los productos que se anuncien durante la gigantesca feria de electrónica CES 2018.



Sigue aquí toda nuestra cobertura de CES 2018.