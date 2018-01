Los lentes inteligentes Rokid quieren mejorar la experiencia de realidad aumentada

Sarah Tew/CNET

¿Cómo interactúas con un par de lentes inteligentes de realidad aumentada (RA)? ¿Tal vez con tus manos, con un control o con una pantalla táctil? Rokid, una empresa china que desarrolla productos operados por instrucciones de voz, cree que la respuesta es el control de voz.

El año pasado en el CES, Rokid presentó una pequeña bocina muy parecida a la Echo de Amazon, llamada Rokid Pebble, que usó una asistente de IA llamada Melody para intentar ponerse a la par de Alexa de Amazon y Google Assistant. Este año, la empresa presenta los Rokid Glass para mostrar a su asistente de voz en wearables visuales. Con estos anteojos sólo se suman a un escenario ya abarrotado de lentes inteligentes emergentes, incluido el intento de Vuzix de combinar Alexa de Amazon con anteojos de RA. Esta presentación sugiere que la IA y la RA, inevitablemente, terminarán más interconectadas.

El diseño se siente como una extensión de lentes monoculares muy al estilo de Google Glass. Los lentes Rokid proyectan una imagen única utilizando un OLED integrado de 1080p con un campo de visión de aproximadamente 40 grados.

Se siente como si la RA sufriera últimamente de una explosión de hardware, pero una falta de experiencias que verdaderamente sorprendan. De hecho, la mayoría de los lentes inteligentes de RA que he usado son torpes. Todavía no he probado los Rokid, pero ¿será que la voz de la IA mejorará la sensación de desconexión que siento al experimentar la RA inmersiva en el dispositivo?

Suena, más bien, a que el asistente de voz en el wearable ayudará a los asistentes a mejorar la RA. Según el comunicado de prensa de Rokid, "al hacer que el asistente de voz de Rokid esté disponible en todo tipo de dispositivos [de Internet de las cosas], incluido un portátil como [los] lentes Rokid, los datos específicos del usuario ya no estarán estáticos, sino también los dispositivos portátiles caseros como los wearables se pueden observar y analizar para recomendaciones mejoradas y personalizadas ".

Yo usé los lentes Rokid, pero los servicios de voz no funcionaron. En cambio, hice una breve demostración de reconocimiento facial y, bueno, eso fue todo. Los lentes se convirtieron en un peso adicional y extraño en mi cara, y como muchos otros lentes, no entendí de qué se trataba.

Tal vez esa es la verdadera conclusión aquí: los lentes inteligentes para casos de uso diario todavía se sienten como si estuvieran buscando un propósito que aún no existe.