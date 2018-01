Lenovo Smart Display: Google Assistant en una bocina con pantalla

Lenovo

Google, con ayuda de Lenovo, está entrando en el terreno de la Amazon Echo Show con la nueva Lenovo Smart Display.

Para dejarnos de rodeos, Smart Display es una bocina con una pantalla HD táctil que integra a Google Assistant para ofrecerte información del clima, tráfico y tu agenda, al igual que para contestar tus preguntas o controlar tu casa inteligente (con la integración con diferentes sistemas como Samsung SmartThings y Philips Hue, entre otros).

Asimismo, Lenovo Smart Display te permite realizar videollamadas con Duo, ver videos de YouTube, escuchar música y más.

Hay dos modelos de Smart Display, uno de pantalla de 8 pulgadas y otros de pantalla de 10 pulgadas. La bocina de Lenovo y Google integra el nuevo chip Qualcomm Home Hub (basado en el procesador Snapdragon 624) que también cuenta con la GPU y DSP, al igual que una robusta conectividad Wi-Fi y Bluetooth.

Acompañando a la pantalla hay una bocina de 10 vatios que ofrece una calidad de sonido adecuada y es el puente para que Google Assistant te hable.

El diseño es muy minimalista, y busca adaptarse bien a toda clase de decoración en el hogar. La parte trasera tiene un tono de color gris o bambú con curvatura que permite mantenerla de pie, la bocina se encuentra en la parte izquierda de la parte frontal y el resto es la pantalla. De todas maneras, este diseño permite colocarla de forma vertical u horizontal.

Cuando la Lenovo Smart Display no está en uso también sirve como un porta retratos digital, mostrándote en pantalla de ambiente un álbum personalizado que has seleccionado en Google Fotos. Sin embargo, también colocar colocar una de esas fotos como fondo de pantalla.

Por otra parte, Google y Lenovo también anunciaron durante CES 2018 las Lenovo Mirage Solo y la Mirage Camera, las gafas de realidad virtual (VR, en inglés) independientes de la plataforma Daydream y una cámara VR180 que permite capturar videos e imágenes para VR que tienen una integración nativa con YouTube y Google Fotos.

Precio y disponibilidad

La Lenovo Smart Display estará disponible este verano con un precio de US$199.99 por la versión de 8 pulgadas y US$249.99 por la versión de 10 pulgadas.

Lenovo Smart Display: Características y especificaciones

Procesador: Qualcomm Snapdragon 624



RAM: 2GB



Almacenamiento: 4GB



Cámara frontal: 5 megapixeles



Conectividad: Wi-Fi 802.11ac (2x2) MIMO (2.4GHz y 5GHz), Bluetooth



Micrófono: Doble de 2 x 2



Diferencias entre el modelo de 8 y 10 pulgadas (además del precio)

Pantalla de la de 8 pulgadas: Resolución HD de 1,280x800 pixeles (IPS)



Sonido de la de 8 pulgadas: 1.75 pulgadas de 10 vatios con doble radiador pasivo



Peso de la de 8 pulgadas: 2.2 libras



Dimensiones de la de 8 pulgadas: 263.21x142.21x111.36mm



Color de la de 8 pulgadas: Gris



Pantalla de la de 10 pulgadas: Resolución HD de 1,980x1200 pixeles (IPS)



Sonido de la de 10 pulgadas: 2 pulgadas de 10 vatios con doble radiador pasivo



Peso de la de 10 pulgadas: 2.6 libras



Dimensiones de la de 10 pulgadas: 311.37x173.87x136.02mm



Color de la de 10 pulgadas: Bambú



Primera impresión

Lenovo Smart Display es sin duda algo que esperábamos y demuestra que Google no quiere quedarse atrás de Amazon en este terreno, el actual líder del mercado.

Vale la pena tener en cuenta que Google Assistant ha ya estado presente en más pantallas, ya que se encuentra disponible en millones de teléfonos celulares con una integración nativa.

¿Es mejor la Lenovo Smart Display que la Amazon Echo Show? Es difícil decirlo en este momento porque Amazon Alexa ha llevado la delantera integrando más funciones a través de sus habilitades.

Sin embargo, la competencia ha llevado a que Google recientemente haya removido ela accedo de YouTube en esa bocina de Amazon por no llegara un acuerdo y aunque recientemente Amazon logró traerlo de regreso, incluso para los Fire TV, Google removió ese acceso porque tampoco han llegado a un acuerdo y Google hace énfasis en que, por ejemplo, Amazon no vende productos de Google (come Chromebase y Google Home) y no a habilitado Prime video para los usuarios con Google Cast.

La ventaja que tiene Google a largo plazo es que es el motor de búsqueda más grande del mundo, tiene el sistema operativo más usado y al menos en algunos celulares en algunas partes del mundo Google Assistant ya habla español. Sin embargo, en la actualidad Google Assistant no habla en español en otra clase de dispositivos.